Un concejal de Jáchal pidió interpelar al intendente tras el corte de luz en la Parroquia San José

El concejal Felipe Tañes confirmó que impulsarán un pedido de interpelación al intendente de Jáchal, Matías Espejo , tras el corte de energía eléctrica en el Santuario San José de Jáchal, y denunció múltiples irregularidades en la gestión municipal.

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En diálogo con Radio Sarmiento, el edil explicó que la interrupción del servicio fue dispuesta por la empresa Naturgy debido a la falta de pago de facturas que, según indicó, debía afrontar el municipio en el marco de un convenio con el Arzobispado.

“El incumplimiento no es de la Iglesia, sino de la Municipalidad”, remarcó Tañes, al tiempo que señaló que el acuerdo establecía que la comuna pagaría la electricidad a cambio del uso de un edificio donde actualmente funciona el Concejo Deliberante.

El concejal advirtió que la situación podría escalar aún más si el Arzobispado decide rescindir el convenio, lo que dejaría sin sede al cuerpo legislativo local. “Están en todo su derecho. Si se rompe el acuerdo, no tenemos dónde sesionar”, sostuvo.

Además, Tañes vinculó este episodio con una serie de problemas financieros más amplios dentro del municipio, mencionando deudas con proveedores, dificultades en el servicio de recolección de residuos y observaciones del Tribunal de Cuentas en expedientes de la actual gestión.

“Esto es solo la punta del iceberg. Hay una molestia generalizada en la sociedad”, afirmó, y anticipó que avanzarán con un pedido formal para que el intendente dé explicaciones ante el Concejo.

Finalmente, el edil no descartó la posibilidad de impulsar otras medidas en caso de que el jefe comunal no se presente, en un contexto que calificó como “grave” y sin precedentes, al tratarse de un corte de luz en un templo considerado símbolo histórico y religioso del departamento.