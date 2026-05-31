Una escuela de Jáchal revoluciona el universo de las mermeladas con su proyecto "Entre Ciruelas y Miel"

En el corazón de San Isidro, Jáchal, se encuentra la Escuela Agroindustrial “Monseñor Doctor Juan Antonio Videla Cuello” , una institución con más de medio siglo siendo parte de la comunidad. Todos los años el área técnica de la institución se aboca al desarrollo de proyectos en conjunto con los alumnos y uno de los que destaca este año es que el bautizaron “Entre Ciruelas y Miel” . Una de las impulsoras, la profesora Fátima Roco, compartió los pormenores de la idea que viene conquistando paladares.

La miel ya no es sólo pura: el nuevo ingrediente estrella de productos alimenticios innovadores que se vende en San Juan

El proyecto fue una iniciativa de la docente, quien le trasladó la idea a Mónica Pérez, la instructora del sector industrial del establecimiento. A inicio del ciclo lectivo cada docente debe presentar propuestas de proyectos a desarrollar durante el año con los alumnos, con la premisa que sean innovadores, representativos y de fácil implementación en las aulas. En ese contexto surge la idea de realizar mermelada, pero en vez de utilizar azúcar para el endulzado, reemplazarla por miel pura de abeja, apuntando a un endulzante natural.

“Cuando presenté la idea fue aceptada y comenzamos a llevarla a cabo con los alumnos del tercer año del secundario, que tienen entre 14 y 15 años. Fuimos haciendo distintas pruebas piloto hasta lograr el resultado esperado”, comentó la docente en diálogo con DIARIO DE CUYO.

Tras el Ok de las autoridades del establecimiento, en el aula Roco junto a Pérez comenzaron a desarrollar en una primera instancia la parte teórica para la elaboración del producto. Cómo se elabora una mermelada, aspectos a tener en cuenta, estado de la materia prima y cantidades aproximadas para la elaboración fueron parte de los contenidos revisados. El objetivo del proyecto es incorporar miel en la elaboración.

En ese sentido Roco especifico que, si bien no se elimina del todo el azúcar de la elaboración, si es menor la cantidad utilizada, llevando a que la mermelada sea incluso más nutritiva y saludable.

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“Afortunadamente durante la primera prueba obtuvimos un resultado superador. Los chicos quedaron muy contentos, entusiasmados, porque además fue la primera elaboración del año, logrando así un producto nuevo que se suma a la fábrica de la escuela”, comentó la docente.

Así lograron un producto que destaca por sobre los existentes por ser natural, sin presencia de conservantes, químicos ni aditivos; cuyos ingredientes no solo destacan por ser materia primera de calidad del departamento, sino también por ser de productores de la zona.

Primera presentación en público fuera de Jáchal, una experiencia que superó las expectativas

Con la mermelada en mano y una receta que parece no necesitar nada más para ser perfecta, los alumnos del establecimiento jachallero fueron parte de la feria que se realizó en el marco de la 10° Semana de la Miel que se realizó en el cruce de las peatonales el pasado 20 de mayo. Esa fue la primera vez que el producto tuvo contacto con el público, por fuera de la comunidad educativa.

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Sobre la recepción, Roco destacó que la aceptación ha sido más que positiva. “Quienes tuvieron la oportunidad de probar el producto destacaron su sabor como también lo innovador, que era un poco lo que buscábamos. Gustó bastante y eso es positivo para los chicos que lo elaboran”, dijo.

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Si bien se ha logrado una receta que lleva a que la miel pura de abeja no sea tan invasiva en el sabor de la mermelada, poniendo en escena las ciruelas, la docente detalló que se seguirá trabajando en el perfeccionamiento del producto de cara a lo que será la Fiesta de la Industria, prevista para octubre de este mes, donde se hará la presentación oficial del producto que se incorporará a la variedad de producciones que elabora la institución y vende en la fábrica de la escuela ubicada en San Isidro, Jáchal.