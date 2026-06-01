En Jáchal, Árbol Verde arrancó firme en el Oficial de Primera A de la Liga

Árbol Verde tiene puntaje ideal en el fútbol de máxima categoría de Jáchal que elige autoridades el próximo 12 de junio.

Líderes. Arbol Verde goleó a Florida en la segunda fecha del Oficial de la Liga Jachallera.

Con fecha de asamblea ya establecida para la normalización de la Liga Jachallera, el fútbol del Norte sanjuanino no alteró su calendario y este fin de semana se jugó la segunda fecha del Oficial 2026. Árbol Verde es el líder absoluto, con puntaje ideal, perfilando ya su año. El próximo viernes 12 habrá asamblea para normalizar la Liga.

En cancha de Florida, Árbol Verde con los goles de Federico Gómez y dos de Néstor Celán, venció por 3-1 a los Caranchos, para ser más punteros que nunca. En ese mismo escenario, en el primer turno, San Lorenzo derrotó por 3-1 a Niquivil con los goles de Lisandro Almazán, Gastón Dogonich y Bruno Abalo, descontando ever Ortiz para los de Sierra Maestra.

En cancha de Estrella, Central Norte goleó por 3-0 a Pampa Vieja con goles de Luis Olivares y dos de Javier Oro. En tanto que en el otro partido de este escenario, Deportivo La Estrella y El Rincón terminaron empatando sin goles.

En Villa Mercedes, en cancha del Atlético Pampa, en el primer turno Peñarol de San Isidro venció por 3-2 a Sportivo Racing. Ignacio Olivera, Francisco Ramos y Gonzalo Pastén marcaron para el Mirasol, descontando Erick Pérez para los Verdinegros en dos ocasiones. Luego, en el partido de fondo, Atlético Pampa y Andacollo empataron 1-1. Michel García convirtió para los Diablos, empatando para Los Chinos, Santiago Castillo.

En las posiciones, Arbol Verde tiene 6 puntos, lo siguen Pampa, San Lorenzo y Estrella con 4 puntos, mientras que luego aparecen Central Norte, Peñarol y Florida con 3. El Rincón y Andacollo suman 2 puntos, Racing aparece con 1 y cierran sin unidades Niquivil y Pampa Vieja.