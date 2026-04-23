Seguridad en Sarmiento: refuncionalizan la Unidad Rural N°4 en San Carlos para luchar contra el narcotráfico

Gracias a un trabajo articulado entre la Secretaría de Seguridad de San Juan y la Municipalidad de Sarmiento , la localidad de San Carlos cuenta con una sede policial renovada. El objetivo: potenciar la lucha contra el delito rural y el narcotráfico en el límite con Mendoza.

La Municipalidad de Jáchal emitió un comunicado tras el corte de energía en la Parroquia San José: se lo atribuye a "un desfasaje en los tiempos administrativos"

En un acto encabezado por el secretario de Estado de Seguridad, Enrique Delgado , el intendente Alfredo Castro y el jefe de Policía, Néstor Álvarez , se dejó inaugurada la puesta en valor de la Unidad Policía Rural N°4 .

Unidad Rural N°4 en San Carlos cuenta con instalaciones renovadas para una mejor prestación de servicio.

La intervención no sólo mejora la infraestructura edilicia para el personal policial, sino que optimiza la capacidad operativa en una zona crítica. A través de la firma de un comodato entre la Provincia y el municipio , se garantiza que el Estado tenga una base sólida para proteger a productores, trabajadores y familias del departamento.

Durante el encuentro, las autoridades destacaron que esta obra es parte del plan de descentralización que impulsa el gobernador Marcelo Orrego .

‘Estamos combatiendo un flagelo importante como el narcotráfico. Este es un punto estratégico por la cercanía con Mendoza y es una muestra de que el Estado está presente en cada rincón’, afirmó Enrique Delgado.

Por su parte, el intendente Alfredo Castro subrayó que la refuncionalización responde a un anhelo histórico de los habitantes de San Carlos: ‘Fortalecemos la seguridad gracias al trabajo articulado; brindaremos protección no solo en lo rural, sino ante cualquier delito que se presente’.

comisaria2 Las mejoras en la Unidad Rural Nº 4 apunta a potenciar la seguridad en la zona productiva de Sarmiento.

Un compromiso con el productor

Finalmente, el jefe de Policía, Néstor Álvarez, puso énfasis en el factor humano: 'Muchas personas se sienten olvidadas por la lejanía geográfica, pero hoy el Estado redobla su presencia. Es un paso estratégico para estar cerca del vecino con un compromiso firme'.

La jornada incluyó el descubrimiento de una placa conmemorativa y la entrega de reconocimientos a colaboradores de la comunidad de Sarmiento que facilitaron la transformación del edificio. Con esta sede, la Unidad Rural N°4 se consolida como el principal guardián del entorno productivo y natural del sur sanjuanino.