En la UCCuyo ya trabajan en una de las tres obras puntuales que le permitirán ahorrar un 50% de agua

En 2024, la UCCuyo puso en marcha el P royecto Integral de Ahorro y Uso Responsable del Agua con dos ejes puntuales: obras físicas que permitan ahorrar agua e incluir contenidos curriculares sobre el tema. En este contexto, la universidad comenzó con la primera de las 3 obras que permitirán ahorrar el 50% del agua que se consume en la institución.

Bajo el lema ‘Ahorrar hoy para compartir mañana’, la Universidad Católica de Cuyo comenzó a concretar algunos puntos del proyecto para optimizar el consumo y ahorrar agua dentro de sus instalaciones, y en el marco de la crisis hídrica que afecta a la provincia. Arrancó con una de las tres obras que permitirán ahorrar el 50% de los 100.000 litros que se consumen a diario entre los colegios y facultades que funcionan en el predio de Rivadavia. Cabe recordar que este proyecto nació por la disminución del suministro de este recurso en las instalaciones de la universidad y a la crisis hídrica que afecta a la provincia.

‘Cuando falta agua hay que almacenarla, es un concepto teórico, práctico, científico y técnico’, dijo Luis Fernando Jiménez, ingeniero y director del Instituto del Agua de la UCCuyo, para explicar el objetivo de la primera obra en marcha.

La UCCuyo avanza en la construcción de las bases donde instalarán los tanques para almacenar agua.

Jiménez explicó que en este momento se está ejecutando la primera etapa de rediseño y reconstrucción de las obras de agua potable del sector Oeste del predio, donde están los colegios y facultades, que es el ámbito con mayor consumo.

‘Esta primera obra consiste en la instalación de 3 tanques de acumulación. Los dos primeros tienen una capacidad de 25.000 litros y alimentarán por bombeo a un tercer tanque de 50.000 litros. Este tanque se ubica más alto que los otros dos y distribuirá por gravedad el agua a los diferentes edificios’, dijo Jiménez.

El ingeniero dijo que los tanques más chicos se llaman Caracoles y Punta Negra, mientras que el más grande recibió el nombre de Ullum para estar en concordancia con los diques. También agregó que ya se está terminando de construir las bases para colocar los tres tanques que llegarán la semana que viene para su instalación.

uccuyo3 Una de las bases donde se instalarán los nuevos tanques está casi lista.

Las otras dos obras para ahorra agua en la UCCuyo

Otra de las obras que apunta a optimizar el uso y ahorrar agua en la universidad consiste en reemplazar el actual sistema de riego a manto que se realiza utilizando agua del canal de la Avenida Ignacio de la Roza. El proyecto prevé la instalación de riego por goteo subterráneo.

Y la tercera obra que complementará el proyecto institucional consiste en la construcción de una planta de una planta de recuperación de aguas servidas para su reutilización para riego del predio y para usar en los baños. ‘El consumo actual diario de agua en las instalaciones de la universidad es de 100.000 litros por día, teniendo en cuenta los 6.000 estudiantes que asisten cada día y las 3,5 hectáreas parquizadas que se deben regar. Con las tres obras mencionadas calculamos que lograremos ahorrar un 50% de la cantidad actual de agua que se consume’, dijo Jiménez.

La parte educativa del proyecto de la UCCuyo

En la jornada del próximo martes, la UCCuyo realizará la presentación del Plan AURA que incluye propuestas concretas de docencia, investigación, extensión y gestión institucional, para implementar en la currícula escolar durante el presente ciclo académico en los diferentes niveles educativos y unidades académicas.