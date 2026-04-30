Calingasta continúa sumando opciones para llegar a Mendoza: vuelve un histórico servicio hasta Uspallata

Luego que se conociera que la empresa El Triunfo sumaría un servicio que permitiría llegar desde Calingasta a Mendoza a partir de este 2 de mayo, en las últimas horas se conoció que otra empresa recupera un histórico servicio que supo estar durante tiempo a disposición de los vecinos del departamento y que en contexto de la pandemia se suspendió sin volver a estar vigente. Ahora, con una gran oferta de frecuencias y un precio promocional, Andesmar regresar con la conexión Barreal – Uspallata.

Tragedia en Calingasta: murió un camionero y hay un joven grave tras un vuelco en Ruta 414

Así lo informaron desde la empresa con un flayers dando a conocer los detalles del servicio. Conforme explicó a DIRIO DE CUYO Adolfo Medalla, vecino de la localidad y una de las caras visibles del reclamo vecinal por los problemas de transporte público en el departamento, desde las boleterías de la empresa en Mendoza les confirmaron que a la brevedad estará cargado en el sistema el nuevo servicio, teniendo en cuenta que el mismo se pondrá en marcha el 1° de mayo.

De esta manera, los vecinos del departamento cordillerano tendrán a disposición dos empresas que permitirán llegar hasta Mendoza en distintos días y horarios, lo que representa un logró para la comunidad.

De acuerdo a lo informado por Andesmar, el servicio entrará en vigencia este viernes 1° de mayo y durante la etapa inicial se establecerán tres frecuencias diarias, de jueves a lunes; por lo cual tanto martes y miércoles no habrá servicio disponible.

Se manejará durante un tiempo una tarifa promocional de $10.000, permitiendo por ese costo llegar desde Barreal hasta Uspallada, y desde la localidad mendocina hacer conexiones tanto para llegar a la Ciudad de Mendoza como a Chile y a otros puntos del país.

image

La empresa pondrá a disposición minibuses, que han estado en exhibición en Barreal para que los vecinos pudieran conocer las unidades que contarán con internet a bordo durante todo el viaje, música funcional, servicio de televisión y butacas que ofrecerán confort. “Es una oportunidad histórica para volver a estar conectados”, señalaron desde Andesmar.

Detalles sobre el servicio que ofrecerá El Triunfo para llegar desde Calingasta a Mendoza

Días atrás desde la empresa El Triunfo – Clausur, que tiene históricamente el recorrido desde el departamento cordillerano a la Ciudad de San Juan informó que sumará un servicio más a la vecina provincia.

Conforme informaron en sus redes sociales, el mismo estará vigente desde el 2 de mayo, con salidas iniciales los días lunes y sábado a las 5 am la idea, proyectando el regreso los lunes y sábado a las 18 horas, proponiendo la conexión San Juan – Calingasta – Mendoza.

image

De esta manera, los vecinos de Calingasta tendrán múltiples opciones para viajar a Mendoza.