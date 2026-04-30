El Hospital Marcial Quiroga presentó la Sección de Salud Mental Infanto Juvenil

El Hospital Marcial Quiroga presentó oficialmente la Sección de Salud Mental Infanto Juvenil, un espacio destinado a dar respuesta a una necesidad creciente y prioritaria en la comunidad: acompañar, cuidar y fortalecer la salud mental de niños y adolescentes.
El acto contó con la presencia de la jefa de Salud Mental del Ministerio de Salud, Dra. Noelia Villena; el director ejecutivo del hospital, Dr. Juan Manuel Campayo; el director médico, Dr. Sergio Albarracín; junto a personal de la institución.
La creación de esta sección fue aprobada el pasado 9 de abril mediante resolución ministerial, en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Salud a través del Plan Provincial de Salud Mental. Su puesta en funcionamiento responde a la necesidad de contar con dispositivos de atención especializada destinados a un sector de la población que presenta problemáticas cada vez más complejas y específicas.
Este nuevo espacio se configura como un dispositivo de tercer nivel de atención, orientado al diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con padecimientos mentales y problemáticas asociadas a la salud mental que requieren intervenciones de mayor complejidad, y que no han podido resolverse en niveles previos de atención.
En este sentido, la jefa de la sección, Lic. Mabel Clavijo, destacó: “Su nombre fue pensado desde el paradigma actual de la atención en salud mental, priorizando una mirada interdisciplinaria e integral, con respeto por las especialidades, pero sustentada en los preceptos de la Ley de Salud Mental, promoviendo la corresponsabilidad entre los distintos actores de la comunidad”.
Asimismo, la Sección de Salud Mental Infanto Juvenil aspira a constituirse como un referente provincial, brindando apoyo a centros de primer y segundo nivel mediante asesoramiento e interconsultas, además de promover instancias de capacitación y formación continua, tanto interna como externa.
El equipo interdisciplinario está conformado por profesionales de distintas áreas:
Psicología: Lic. Luciana Bordas, Lic. Mabel Clavijo, Lic. Eugenia Guirado y Lic. Alberto Mattar.
Psiquiatría: Dra. María José Castro Reche.
Psicopedagogía: Lic. Viviana Pellegrinuzzi.
Terapia Ocupacional: Lic. Cecilia Abdala.
Kinesiología/Psicomotricidad: Lic. Melisa Manrique.
Trabajo Social: Lic. Antonella Ríos.
Con esta incorporación, el Hospital Marcial Quiroga fortalece su compromiso con la salud pública, ampliando y jerarquizando la atención integral en salud mental para las infancias y adolescencias de la provincia.