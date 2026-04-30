El Hospital Marcial Quiroga presentó la Sección de Salud Mental Infanto Juvenil

Un nuevo espacio especializado que busca fortalecer la atención integral de la salud mental en niños y adolescentes, con enfoque interdisciplinario y de alta complejidad

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El Hospital Marcial Quiroga presentó oficialmente la Sección de Salud Mental Infanto Juvenil, un espacio destinado a dar respuesta a una necesidad creciente y prioritaria en la comunidad: acompañar, cuidar y fortalecer la salud mental de niños y adolescentes.

El acto contó con la presencia de la jefa de Salud Mental del Ministerio de Salud, Dra. Noelia Villena; el director ejecutivo del hospital, Dr. Juan Manuel Campayo; el director médico, Dr. Sergio Albarracín; junto a personal de la institución.

La creación de esta sección fue aprobada el pasado 9 de abril mediante resolución ministerial, en el marco de las políticas impulsadas por el Ministerio de Salud a través del Plan Provincial de Salud Mental. Su puesta en funcionamiento responde a la necesidad de contar con dispositivos de atención especializada destinados a un sector de la población que presenta problemáticas cada vez más complejas y específicas.

Este nuevo espacio se configura como un dispositivo de tercer nivel de atención, orientado al diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con padecimientos mentales y problemáticas asociadas a la salud mental que requieren intervenciones de mayor complejidad, y que no han podido resolverse en niveles previos de atención.

En este sentido, la jefa de la sección, Lic. Mabel Clavijo, destacó: “Su nombre fue pensado desde el paradigma actual de la atención en salud mental, priorizando una mirada interdisciplinaria e integral, con respeto por las especialidades, pero sustentada en los preceptos de la Ley de Salud Mental, promoviendo la corresponsabilidad entre los distintos actores de la comunidad”.