Encontraron por primera vez en San Juan un pez "limpiafondo" y amplían el mapa de la biodiversidad local

Un equipo de investigadores del Gabinete de Diversidad y Biología de Vertebrados del Árido (DIBIOVA), dependiente de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la UNSJ, dio a conocer un hallazgo de alto valor científico: el primer registro del género Hoplisoma en la provincia de San Juan . Se trata de un pez conocido como bagre limpiafondo o coridora, frecuente en acuarismo, cuya presencia en la región no había sido documentada hasta ahora.

Día del Trabajador: qué servicios funcionan y cuáles no durante el fin de semana largo en San Juan

El descubrimiento fue publicado en la revista International Journal of Aquatic Biology y confirma la presencia de este grupo en ambientes acuáticos sanjuaninos, extendiendo su distribución hacia la región Andino-Cuyana. Hasta el momento, este género había sido registrado principalmente en el noreste y centro del país.

Los ejemplares fueron capturados en el efluente del dique José Ignacio de la Roza , en un sector del río San Juan caracterizado por baja velocidad de corriente, vegetación y pequeñas pozas. En total, se recolectaron diez individuos mediante técnicas de muestreo específicas, que luego fueron analizados en laboratorio a partir de estudios morfométricos.

El equipo, integrado por los biólogos Agustina Valenzuela, Fabricio Gómez, Rodrigo Gómez Alés y José Villavicencio, identificó rasgos propios del género, aunque advirtió que aún se requieren estudios adicionales para determinar con precisión la especie, que podría estar vinculada a H. osvaldoi o H. paleatus.

image

El hallazgo plantea dos posibles explicaciones sobre su origen en la provincia: podría tratarse de una población nativa no detectada previamente o de una introducción vinculada al comercio de peces ornamentales. Esta última hipótesis enciende alertas sobre potenciales impactos ecológicos, ya que la incorporación de especies exóticas puede alterar los ecosistemas locales.

Con este registro, el número de especies de peces en San Juan asciende a 28, lo que refuerza la importancia de profundizar los estudios sobre biodiversidad acuática. En un contexto de creciente presión sobre los ecosistemas, los investigadores destacan la necesidad de integrar análisis morfológicos y genéticos para comprender mejor la dinámica de estas especies y diseñar estrategias de conservación adecuadas.

image Agustina Valenzuela y Fabricio Gómez. Biólogos y becarios de CONICET en la formación doctoral en Ciencias Biológicas.

Fuente: FCEFN - UNSJ.