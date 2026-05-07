    • 7 de mayo de 2026 - 10:29

    CASETIC fortalece el vínculo entre tecnología y minería en la Expo San Juan Minera

    La Cámara Sanjuanina de Empresas TIC participa activamente del evento que se desarrolla en San Juan, promoviendo innovación, transformación digital y desarrollo tecnológico aplicado al sector minero.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Cámara Sanjuanina de Empresas TIC (CASETIC) participa activamente de la Expo San Juan Minera que se realiza en el predio del Estadio del Bicentenario, consolidando el vínculo estratégico entre la minería, la tecnología y la economía del conocimiento.

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    En el marco del evento, la entidad impulsa distintos espacios de articulación junto a empresas, organismos internacionales y actores del ecosistema productivo, con el objetivo de promover soluciones innovadoras orientadas a la transformación digital del sector.

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    Desde CASETIC destacaron la importancia de integrar herramientas vinculadas a inteligencia artificial, infraestructura tecnológica, automatización y desarrollo de talento local para acompañar el crecimiento de una minería cada vez más moderna, eficiente y sustentable.

    La participación de la cámara también pone en valor el crecimiento que viene registrando el sector tecnológico sanjuanino, que en los últimos años logró posicionarse como un actor clave dentro de los procesos de innovación y digitalización en distintas industrias.

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    Además, remarcaron que la articulación entre empresas tecnológicas y el sector minero abre nuevas oportunidades para el desarrollo de servicios especializados, generación de empleo calificado y fortalecimiento de la economía del conocimiento en la provincia.

    Con su presencia en la feria, CASETIC busca seguir consolidando alianzas estratégicas y visibilizar el potencial de las empresas TIC sanjuaninas para brindar soluciones adaptadas a los desafíos actuales y futuros de la actividad minera.

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