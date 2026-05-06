Orrego abrió la Expo San Juan Minera: "La minería es un motor de despegue para la Argentina"

La Expo San Juan Minera 2026 quedó oficialmente inaugurada con un acto que combinó los factores de la dirigencia política, el respaldo internacional a la actividad y un mensaje optimista sobre el presente y el futuro económico: la minería es y será uno de los ejes del desarrollo argentino en los próximos años.

El gobernador Marcelo Orrego encabezó la apertura ante un auditorio repleto y, tras una extensa ronda de agradecimientos, resaltó: “Hablar de minería es hablar de una política de Estado”.

“Hace dos años había 6.000 personas preacreditadas y hoy ya son más de 26.000. Cuando termine el evento, seguramente van a pasar cerca de 50.000 personas”, detalló el mandatario provincial sobre la envergadura de la Expo.

En ese sentido, Orrego expresó: “Estamos hablando de 18.000 metros cuadrados en exposición, más de 450 empresas y 80 auspiciantes". Y valoró la presencia de toda la cadena productiva para la concreción del evento minero: “Están los que proveen, los que prestan servicios, los empresarios y un Estado presente en todos sus niveles”.

Orrego puso el foco en los cambios que atraviesa el mundo, particularmente la aceleración de la transición energética. “Ya no hablamos de 2030: esto se adelantó a 2026 o 2027. La demanda es enorme”, advirtió.

En ese escenario, identificó dos minerales clave: “Hay dos minerales estratégicos, el litio y el cobre”. Y recordó uno de los datos más fuertes: “De los diez proyectos de cobre que existen en la Argentina, seis están en San Juan”.

Para el mandatario sanjuanino, esa posición obliga a estar a la altura: “Los tiempos que vienen nos exigen prepararnos para los nuevos desafíos del mundo”.

El Gobernador también buscó dar una respuesta directa a uno de los debates más sensibles. “Cuando hablamos de minería, hablamos de ambiente”, sostuvo. Y explicó: “Necesitamos estos minerales para dejar los combustibles convencionales y avanzar hacia energías limpias”.

En ese sentido, remarcó el carácter estratégico del cobre: “Es un mineral que no se puede reemplazar. Está en un desfibrilador, en un teléfono. Es parte de la vida cotidiana”.

Orrego repasó el punto de partida de su gestión, en un contexto que definió como crítico. “Comenzamos en la peor crisis de la historia argentina”, señaló. Pero rápidamente agregó: “Las crisis también hay que saber aprovecharlas”.

Según explicó, el camino fue generar condiciones para atraer inversiones: “Había que transformar la incertidumbre en preparación y esa preparación en oportunidades”.

En ese proceso, valoró cambios macroeconómicos impulsados a nivel nacional, como la estabilidad fiscal, la seguridad jurídica y la eliminación del cepo, entre otros factores que —dijo— mejoraron el clima de negocios.

El Gobernador pidió acuerdos duraderos para sostener la minería y valoró la aclaratoria a la Ley de Glaciares. “Los recursos naturales son de las provincias, por eso es clave qué piensa quien gobierna”, planteó. Y enseguida marcó su hoja de ruta: “Lo primero es generar consenso”.

En esa línea, insistió en consolidar políticas más allá de los cambios de gestión: “Tiene que ser una verdadera política de Estado, que se mantenga en el tiempo”. También ponderó la Mesa Federal Minera: “Nos vamos a mirar a la cara, vamos a diseñar políticas y ejecutarlas. Eso es fruto de un trabajo que ya viene desarrollándose”.

Un modelo productivo amplio, con eje en la minería

Orrego hizo una defensa del entramado productivo provincial. “Somos el segundo productor de vinos, el primero de pistacho, de aceite de oliva y de tomate industrializado”, enumeró. Sin embargo, fue claro sobre el peso del sector minero: “Más del 80% de nuestras exportaciones tienen que ver con el oro y la cal”. Y reforzó la idea de potencial: “La Argentina no es rica: tiene recursos ricos. Y tenemos que saber aprovecharlos”.

Mirar hacia adelante

Sobre el cierre, Orrego dijo que “tenemos que dejar de mirar por el espejo retrovisor y empezar a mirar por el parabrisas”. También destacó la articulación con otras provincias, incluso aquellas sin minería metalífera: “El proceso minero es muy grande y hay lugar para todos”. Y concluyó con una definición que sintetizó el espíritu del evento: “La minería es un motor de despegue de la República Argentina”.

Lucero, entre la memoria y el orgullo

El secretario de Minería de la Nación, Luis Lucero, tuvo una intervención breve. Recordó los inicios del sector: “Hace 30 años éramos apenas 120 personas en un pequeño salón discutiendo sobre el oro”. Y contrastó con el presente: “Ver hoy este encuentro, con embajadores de todo el mundo, es algo que no hubiera creído”.

El funcionario agradeció al Gobierno nacional y a las provincias por el trabajo conjunto y dejó un mensaje final: “Argentina es un país con los brazos abiertos para quienes quieran invertir”.