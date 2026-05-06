    • 6 de mayo de 2026 - 21:28

    La Expo Minera desplegó todo su show de innovación y negocios con una mezcla de creatividad y tecnología

    En la jornada inaugural, la feria más importante del sector minero argentino desplegó innovación, presencia internacional y color, pero debió ser evacuada por la alerta climática. El viento Zonda obligó a suspender las actividades abiertas al público.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Expo San Juan Minera 2026 volvió a confirmar, al menos por unas horas, por qué es considerada la exposición federal líder del sector en la Argentina. En su primer día, este miércoles 6 de mayo, el predio montado entre el Estadio del Bicentenario y el Velódromo Vicente Chancay, en Pocito, ofreció una postal vibrante: ejecutivos, proveedores, funcionarios, inversores y curiosos compartiendo un mismo espacio donde la minería define su hoja de ruta.

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    Desde su creación en 2006, la feria se consolidó como el punto de encuentro donde se cierran negocios, se proyectan inversiones y se anticipan tendencias. Esta edición no parecía ser la excepción. Desde temprano, se percibía el movimiento de empresarios de San Juan, pero también de provincias como Santa Fe y Mendoza, junto a delegaciones internacionales llegadas desde Perú y Alemania, que eligieron la provincia como puerta de entrada al mapa minero argentino.

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    Pero más allá de los discursos y las rondas de negocios, el “color” de la Expo estuvo en los detalles, en los stands y en la experiencia del visitante.

    El recorrido por la exposición comercial —abierta al público desde las 14— ofrecía un abanico que combinaba tecnología, espectáculo y marketing. Empresas de transporte pesado captaban miradas con simuladores de última generación que permitían experimentar la conducción de maquinaria en entornos extremos. A pocos metros, los imponentes camiones mineros, de dimensiones colosales, se convertían en escenario obligado para fotos y selfies.

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    La creatividad también tuvo su lugar: una firma de herramientas sorprendió al recrear el interior de una mina antigua dentro de su stand, generando una experiencia inmersiva que contrastaba con la modernidad del resto de la feria. En otro sector, un robot de servicio gastronómico recorría el espacio entregando bandejas, mientras que una empresa de control de plagas exhibía un halcón peregrino, sumando un elemento inesperado que no pasaba desapercibido.

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    Para quienes buscaban un respiro, los puestos gastronómicos de Caterwest ofrecían opciones para comer y refrescarse, en medio de una jornada marcada por las altas temperaturas. En paralelo, la Sala de Emprendedores y Productores Regionales aportaba una identidad local, con propuestas elaboradas por manos sanjuaninas como el dulce de membrillo en sus diferentes formas, vinos y aceites de oliva.

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    Sin embargo, cuando la Expo comenzaba a desplegar todo su potencial, el estado del timepo dijo lo contrario. La amenaza -luego concretada- del viento Zonda obligó a tomar una decisión drástica: evacuar el predio y suspender las actividades abiertas al público.

    La medida, dispuesta por el Gobierno provincial, dejó en pausa la exposición apenas horas después de su apertura. Sólo se mantuvo el acto inaugural encabezado por el gobernador Marcelo Orrego, con el tradicional corte de cinta.

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    Con este escenario, todas las miradas están puestas ahora en la segunda jornada. Para este jueves 7 de mayo se espera un fuerte condimento político: la llegada de la cúpula del Gobierno nacional de La Libertad Avanza, con la presencia de Karina Milei y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, entre otros funcionarios libertarios. Su desembarco aportará peso institucional a una feria donde no sólo se negocian inversiones, sino también el rumbo estratégico del sector.

    La Expo continuará los días 7 y 8 de mayo, de 14 a 20, con la expectativa de retomar el ritmo de negocios, exhibiciones y encuentros que la posicionan como el epicentro de la minería argentina.

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