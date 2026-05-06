    • 6 de mayo de 2026 - 20:13

    Patricia Bullrich pidió que Manuel Adorni presente "de inmediato" su declaración jurada

    La presidenta de la banca de La Libertad Avanza en el Senado se refirió a la investigación que apunta contra el jefe de Gabinete por presunto enriquecimiento ilícito.

    El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la senadora de LLA, Patricia Bullrich.

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    El pedido de explicación de Bullrich a Adorni

    En diálogo con Eduardo Feimann, por A24, la titular de la bancada de La Libertad Avanza en el Senado señaló: “El jefe de gabinete el otro día dio un discurso en el Congreso de la Nación, estaba todo el gabinete, la ciudadanía, estaba como en cadena nacional y él dijo algo contundente. Él dijo: ‘Yo tengo una explicación a los gastos que hice y tengo’. Bueno, desde mi punto de vista, eso tiene que ser inmediato, porque ya está abierta la posibilidad de presentar la declaración jurada de bienes”.

    “¿Para qué vas a esperar hasta el 30 de julio si la podés presentar ahora? Una declaración jurada de bienes es algo que, cuando uno tiene la del año anterior, es bastante fácil hacerla. Si él dijo que él tiene todo probado, esa prueba para mí, tiene que ser inmediata. Nosotros necesitamos no seguir discutiendo sobre esta situación que él dice que la tiene solucionada. Ahora es el momento de la prueba y la prueba cuanto antes, mejor, porque si no, el Gobierno se empantana”.

    La ex ministra de Seguridad apuntó que estirar la presentación de la documentación “no tiene sentido porque ya se abrió el plazo” y aseguró que, una vez que se realice la pertinente declaración, el presidente deberá decidir. “Si los números están correctos, todo el mundo tendrá que guardarse sus declaraciones en el bolsillo”, añadió.

    En tanto, señaló que las conversaciones que tiene con el mandatario prefiere mantenerlas en privado y no dejó trascender si pidió alguna medida respecto a la situación judicial del jefe de Gabiente.

    “Tenemos que salir adelante, no podemos fracasar esta vuelta. Y si hay funcionarios que tienen que dar explicaciones, las tienen que dar. Y yo hablo con el presidente con toda sinceridad siempre de las cosas que pienso. Algunas veces me ha dicho: ‘No, porque no estoy de acuerdo con lo que vos decís’. Algunas veces me ha dicho: ‘Sí’, otras veces me ha dicho: ‘Tomo tu idea’. Es decir, hemos tenido diversidad y también soy de hablar en el gabinete, no de callarme la boca”, explicó.

    Y sumó: “Yo no voy a ponerme en el lugar del fiscal y el juez. Ni me voy a poner en el lugar de ustedes (por los periodistas). Yo estoy en otro lugar, soy parte de este proyecto y lo que sí quiero es que esto dure lo menos posible, porque no puede quedar la sensación en la población de que nosotros somos iguales a los que venimos a correr”.

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