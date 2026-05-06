Milei volvió a decir que no va a pedirle la renuncia a Adorni y negó otros cambios en su Gabinete

Javier Milei está por decimosexta vez en Estados Unidos , en este caso en Los Ángeles , pero sigue enchufado con el escándalo que en la Argentina envuelve a su jefe de Gabinete, Manuel Adorni .

Javier Milei viaja por tercera vez a EEUU: disertará en un foro y reforzará su agenda con empresarios

Javier Milei llegó a Los Ángeles para reunirse con empresarios y dar un discurso sobre su plan económico

En las últimas horas, el presidente se mostró activo en su cuenta de X, donde −ataque tras ataque a la prensa− volvió a negar cualquier cambio en la jefatura de los ministros y en otras áreas de su Gabinete.

Ante distintas versiones que sugerían que Milei podría promocionar a Juan Pazo (extitular de ARCA y exsecretario dentro del Ministerio de Economía) como canciller y ubicar al actual ministro de Exteriores, Pablo Quirno, como reemplazante de Adorni , el presidente descartó esa posibilidad.

“Otra pelotudez atómica de las basuras inmundas (95%) que se llaman ‘periodistas’” , dijo Milei respecto de ese enroque. Esto, sin cortar con sus dardos a la prensa, que intensificó en los últimos meses, mientras se sucedían las revelaciones respecto de los viajes y el patrimonio de Adorni , que complicaron el presente político del oficialismo.

“He pasado un montón de horas con Toto [Caputo] y Pablo [Quirno] en el avión. Hablamos de todos los temas y ni de un modo tangencial se sugirió algo así . Imagino que se basaron en la estupidez que tiró algún imbécil”, sostuvo Milei.

En el mismo sentido, el presidente arremetió contra la periodista Silvia Mercado, una de las que deslizó que Pazo podría asumir en la Cancillería.

“Hipótesis: la estupidez humana no puede tender a infinito. Bueno... ponele. Mala mía. P.D.: Jamás imaginé que estas basuras inmundas pudieran mentir tanto”, dijo.

No fue solo eso. También avaló con retuits distintos mensajes de propagandistas libertarios en redes que defendieron al jefe de Gabinete, por estas horas más complicado tras las revelaciones de Matías Tabar, que coordinó las refacciones en su casa del country Golf Club Indio Cua, quien contó en Comodoro Py que el funcionario le pagó US$245.000 en efectivo solo por los arreglos en esa propiedad.

Uno de los mensajes que replicó el presidente fue el de Lilia Lemoine, la diputada nacional más cercana a él y a su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. En su descargo, Lemoine le había respondido al periodista Esteban Trebucq, quien aseguró que “tarde o temprano” Adorni saldría del Gobierno.

“Esteban, vos y tu gente hacen que esto sea así. No ocurre espontáneamente. Desde el primer día que levantaron la denuncia de tu colega Marcela Pagano ya tenían una meta: hacer que Adorni renuncie”, le escribió Lemoine a Trebucq y Milei la reposteó.

Asimismo, el presidente compartió un escrito de uno de sus seguidores que decía: “Adorni no está acusado de nada por la Justicia argentina. Pero al periodismo no le interesa la veracidad de los hechos que denuncian, ni si en unos días se descubre que la información es falsa. Solo quieren difamar y ensuciar para bajar a Adorni a toda costa. No pasarán”.

Las revelaciones que el periodismo hizo en estas semanas respecto del jefe de Gabinete tienen su correlato judicial en una causa en que se lo investiga por enriquecimiento ilícito, en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita.