Javier Milei viaja por tercera vez a EEUU: disertará en un foro y reforzará su agenda con empresarios

El presidente Javier Milei emprenderá este martes un nuevo viaje a Estados Unidos, el tercero en lo que va del año, para mantener un encuentro reducido con empresarios y participar de una conferencia global en Los Ángeles.

Allí, Milei participará de la 29° Conferencia Global del Instituto Milken, un think tank que reúne a líderes de finanzas, tecnología y políticas públicas de todo el mundo.

Según la agenda oficial que se conoció este domingo, el Presidente tiene previsto partir el martes a las 13 rumbo al país norteamericano, donde estará acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, el canciller Pablo Quirno y el embajador argentino en Estados Unidos, Alec Oxenford.

La comitiva presidencial aterrizará a las 00.30 (hora local) del miércoles en Los Ángeles y a las 10 comenzarán las actividades con una reunión entre Milei y el presidente del Instituto Milken, Michael Milken.

Milken ganó fama durante la década del 80′ como “rey de los bonos basura” -instrumentos con alta rentabilidad pero elevado riesgo de impago- y fue condenado en 1990 por delitos financieros. Tras una estadía de dos años en prisión, se reconvirtió en filántropo.

Tras el encuentro, Milei encabezará una audiencia con un grupo reducido de empresarios. La reunión recuerda a una exposición -de convocatoria mucho más amplia- que Milei dio el año pasado en el mismo instituto ante representantes de Chevron, Paramount, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Discovery Capital, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías de relevancia mundial.

Sin embargo, el evento central del viaje será la disertación de Milei programada para las 14 (18 de Argentina), donde el presidente hablará frente a figuras del mundo de la tecnología, las finanzas, la salud, la filantropía y las políticas públicas sobre los desafíos globales del presente.

image En su última participación en la Conferencia Global del Instituto Milken, Javier Milei llamó a los empresarios a invertir en la Argentina. (Foto: REUTERS/David Swanson)

Además de su exposición ante líderes empresariales de septiembre de 2025, el Presidente ya había brindado un discurso en el Milken Center de Washington en enero de ese mismo año -un día antes de la asunción de Donald Trump- y participó de la Conferencia Global de 2024.

En esa oportunidad, Milei enfatizó que el capitalismo de libre empresa “es la mejor herramienta para terminar con el hambre, la pobreza y la indigencia en todo el planeta” y proclamó que Argentina “tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente”.

Acompañado por Karina Milei; el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; Luis Caputo y el excanciller Gerardo Werthein, el mandatario invitó a los ejecutivos del foro a “apostar” por la Argentina: “La ventana de oportunidades para nuestra nueva fiebre del oro no será eterna. Es hoy, es ahora”.

El viaje número 17 de Javier Milei a los Estados Unidos

Esta nueva gira relámpago será el tercer viaje del Presidente a los Estados Unidos en lo que va del 2026. Su primera visita fue un viaje a Washington para participar de la primera cumbre de la Junta de la Paz convocada por Donald Trump.

La segunda fue un viaje doble a Miami y a Nueva York en marzo, con una primera parada en la ciudad de Florida para asistir a la cumbre “Escudo de las Américas” junto con otros once mandatarios latinoamericanos alineados con la Casa Blanca; y luego una estadía en Nueva York para encabezar el lanzamiento de la Argentina Week.

Así, Milei alcanzó los 16 viajes a Estados Unidos desde que llegó al sillón de Rivadavia. En su gesto más reciente, el Presidente realizó una visita al portaaviones nuclear norteamericano USS Nimitz, que desarrolla ejercicios navales en aguas argentinas del Atlántico Sur.

En ese contexto, el viaje número 17 culminará el miércoles a las 18, cuando el mandatario y su comitiva parta hacia la Argentina, donde aterrizará el jueves a las 13.30.