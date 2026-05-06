Javier Milei: "El sueño americano está renaciendo en Estados Unidos y Argentina"

El presidente Javier Milei ofreció un discurso en la 29ª Conferencia Anual del Instituto Milken en el que valoró su gestión y remarcó el alineamiento que tiene la Argentina con los Estados Unidos.

En una exposición que duró 30 minutos, en la ciudad norteamericana de Los Ángeles, sostuvo que “el sueño americano no está muerto” y aseguró que “está renaciendo en dos países: Estados Unidos y Argentina”, en un discurso dirigido a empresarios, financistas y referentes internacionales.

En su presentación, que marcó el fin de la gira por el gigante del norte, Milei defendió el rumbo económico de su gestión y remarcó que la Argentina atraviesa un proceso de transformación basado en la desregulación económica, la reducción del Estado y la apertura de mercados. El mandatario sostuvo que el modelo que impulsa busca “devolverles la libertad a los individuos” y vinculó ese proceso con el ideario político que representa Trump en Estados Unidos.

“No estamos copiando un modelo extranjero, estamos volviendo a nuestras raíces liberales. El corazón de nuestro programa es simple, devolverles la libertad a los argentinos de dirigir sus propias vidas. Y esa libertad es a donde apuntamos todos los cañones de nuestro gobierno”, sostuvo.

El jefe de Estado también señaló que la “convergencia” política e ideológica entre ambos gobiernos “reabrió la posibilidad de un acuerdo de libre comercio” entre Argentina y Estados Unidos, una de las metas que el oficialismo viene mencionando desde el inicio de la gestión libertaria. En ese marco, insistió en que la Argentina se convirtió en un país “atractivo para las inversiones” y llamó a los empresarios presentes a apostar por el mercado local.