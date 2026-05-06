    • 6 de mayo de 2026 - 21:27

    Tras los dichos de Bullrich, Milei anticipó que Adorni va a presentar su declaración jurada antes del 31 de julio

    “Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema”, dijo el presidente. El jefe de Gabinete tenía tiempo hasta esa fecha para mostrar los números.

    Javier Milei abrazando a Manuel Adorni.

    Javier Milei abrazando a Manuel Adorni.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tras las sorpresivas declaraciones de Patricia Bullrich, en las que pidió que Manuel Adorni presentara “de inmediato” su declaración jurada, Javier Milei anticipó que el jefe de Gabinete tiene pensado mostrar los números para justificar sus gastos antes de que venza el plazo establecido el 31 de julio.

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    “Manuel estaba en eso, ya tiene los números. Lo que hizo Patricia es espoilear. Manuel tiene los números y eso no es un problema. Está hablando para poder presentar los números antes y se terminen todas estas fantasías engendradas por una gran mentirosa como Marcela Pagano”, afirmó en diálogo con LN+.

    Luego, el jefe de Estado volvió a decir que todo el asunto es una campaña en su contra: “El periodismo no puede violentar el principio de presunción de inocencia, como hacen regularmente, que hacen juicios sumarísimos y condenan. Creo que ustedes no están por encima de la Constitución”.

    Tampoco mostró enojo con Bullrich: “No me molestó en lo más mínimo lo que dijo Patricia, es un tema que lo había hablado conmigo antes de que yo viajara”.

    “Las cosas que Adorni me presentó estaban en orden. Cuando alguien está sucio no tengo problemas en ejecutar a alguien. Me consta que Adorni no está sucio, está limpio”, sentenció.

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