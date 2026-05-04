Orrego inauguró el Panamericano de Futsal de Sordos que competirá cuatro días en San Juan

El torneo se desarrolla del 4 al 8 de mayo en el Estadio Aldo Cantoni, con selecciones de seis países.

El gobernador Marcelo Orrego junto a Leonardo Pérez, presidente de la Asociación de Sordomudos de San Juan.

En la tarde de este lunes se realizó el acto de apertura del Panamericano de Futsal de Sordos, en el estadio Aldo Cantoni. El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en para dar inicio a este torneo.

El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporteo, Martín Riveros; el presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone y demás autoridades provinciales.

Del 4 al 8 de mayo, San Juan será sede de un histórico torneo internacional que reúne a más de 100 deportistas de todo el continente en el Estadio Aldo Cantoni.

El certamen congrega a las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, tanto en la rama femenina como masculina, consolidando un espacio clave para el desarrollo y la visibilización del deporte inclusivo en la región.

El torneo cuenta con la organización de referentes como Gerardo Pérez y Ricardo Mestre, y está avalado por PANANDES, entidad internacional que regula los torneos en América, junto a CADES, la Confederación Argentina de Deportes de Sordos, organismo que nuclea las disciplinas deportivas para personas sordas en el país.