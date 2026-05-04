    • 4 de mayo de 2026 - 20:50

    Orrego inauguró el Panamericano de Futsal de Sordos que competirá cuatro días en San Juan

    El torneo se desarrolla del 4 al 8 de mayo en el Estadio Aldo Cantoni, con selecciones de seis países.

    El gobernador Marcelo Orrego junto a Leonardo Pérez, presidente de la Asociación de Sordomudos de San Juan.

    El gobernador Marcelo Orrego junto a Leonardo Pérez, presidente de la Asociación de Sordomudos de San Juan.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    En la tarde de este lunes se realizó el acto de apertura del Panamericano de Futsal de Sordos, en el estadio Aldo Cantoni. El gobernador Marcelo Orrego estuvo presente en para dar inicio a este torneo.

    Leé además

    Marcelo Orrego.

    Marcelo Orrego destacó a los trabajadores sanjuaninos: "El progreso empieza a hacerse realidad"
    El gobernador Marcelo orrego encabezó el acto de apertura de la Feria de Artesanías, que reúne a cientos de visitantes y expositores en San Juan.  

    Feria de Artesanías: Orrego destacó impacto laboral y turismo casi pleno

    El mandatario estuvo acompañado por el vicegobernador, Fabián Martín; el ministro de Turismo, Cultura y Deporte, Guido Romero; el secretario de Deporte, Pablo Tabachnik; el subsecretario de Deporteo, Martín Riveros; el presidente de la Agencia San Juan Deporte, Pablo Aubone y demás autoridades provinciales.

    Del 4 al 8 de mayo, San Juan será sede de un histórico torneo internacional que reúne a más de 100 deportistas de todo el continente en el Estadio Aldo Cantoni.

    El certamen congrega a las selecciones de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Perú y Colombia, tanto en la rama femenina como masculina, consolidando un espacio clave para el desarrollo y la visibilización del deporte inclusivo en la región.

    El torneo cuenta con la organización de referentes como Gerardo Pérez y Ricardo Mestre, y está avalado por PANANDES, entidad internacional que regula los torneos en América, junto a CADES, la Confederación Argentina de Deportes de Sordos, organismo que nuclea las disciplinas deportivas para personas sordas en el país.

    Además del impacto deportivo, este Panamericano posiciona a San Juan como una provincia preparada para albergar eventos internacionales, promoviendo la igualdad de oportunidades y el acceso al deporte para todos.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    marcelo orrego participo de la entrega de viviendas en chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

    Marcelo Orrego participó de la entrega de viviendas en Chimbas: 46 familias ya tienen su casa propia

    Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados..

    Expo San Juan Minera 2026: vienen los Menem para el arranque y después se suma Mahiques

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Esteban De la Torre.-

    De la Torre, el nuevo camarista Civil: defendió su perfil técnico, expuso la sobrecarga del fuero de Familia y contó los casos más importantes que tramitó

    Por Fernando Ortiz
    La iniciativa prosperó con 22 votos positivos en Diputados, mientras que el interbloque justicialista optó en su mayoría por abstenerse durante la segunda sesión ordinaria.

    Diputados aprobaron el repudio a Quintela con abstención mayoritaria del PJ: "La defensa debe ser clara y sin especulaciones políticas", dijo Gustavo Usin

    Por Redacción Diario de Cuyo