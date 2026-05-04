    • 4 de mayo de 2026 - 13:30

    Diputados aprobaron el repudio a Quintela con abstención mayoritaria del PJ: "La defensa debe ser clara y sin especulaciones políticas", dijo Gustavo Usin

    La iniciativa en Diputados prosperó con 22 votos positivos, mientras que el interbloque justicialista optó en su mayoría por abstenerse.

    La iniciativa prosperó con 22 votos positivos en Diputados, mientras que el interbloque justicialista optó en su mayoría por abstenerse durante la segunda sesión ordinaria.

    La iniciativa prosperó con 22 votos positivos en Diputados, mientras que el interbloque justicialista optó en su mayoría por abstenerse durante la segunda sesión ordinaria.

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    Por Redacción Diario de Cuyo

    En el marco de la segunda sesión del período ordinario, realizada el jueves 30 de abril, la Cámara de Diputados avanzó en el tratamiento de un proyecto de repudio a las declaraciones públicas del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela. La iniciativa generó un escenario de posiciones divididas.

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    Esto principalmente marcado por la abstención de la mayoría de los legisladores del interbloque Justicialista.

    El tratamiento se llevó adelante con la Cámara constituida en comisión, lo que derivó en la emisión de distintos despachos sin que se lograra consensuar un dictamen único. Finalmente, se impuso el despacho impulsado por el interbloque Cambia San Juan, que obtuvo 22 votos afirmativos, frente a 13 abstenciones correspondientes al interbloque del Partido Justicialista.

    La sesión fue conducida de manera alternada por el vicegobernador Fabián Martín y el vicepresidente primero de la Cámara, el diputado Enzo Cornejo, en un debate que evidenció tensiones políticas en torno a la postura frente a los dichos del mandatario riojano.

    "Lo que nosotros aprobamos en la Cámara de Diputados fue un repudio claro a los dichos y a las acciones del gobierno de La Rioja, particularmente a las declaraciones del gobernador Ricardo Quintela, quien sostuvo que parte del territorio donde hoy se desarrolla actividad minera y también turística en San Juan le pertenecían a su provincia. Nosotros entendemos que ese tipo de afirmaciones no sólo son improcedentes, sino que además generan incertidumbre sobre un tema tan sensible como lo es el desarrollo productivo y la seguridad jurídica en nuestra provincia", expresó a este diario Gustavo Usin del Bloque Actuar, socio del orreguismo.

    Y agregó, "consideramos necesario que la Legislatura se exprese con firmeza. El repudio lo logramos aprobar, aunque la mayoría del interbloque justicialista decidió abstenerse. Sus argumentos fueron variando, que se trataba de una cuestión judicial o de una opinión política de otro gobernador. Nosotros no compartimos esa mirada, creemos que cuando están en juego los intereses de San Juan y la defensa debe ser clara y sin especulaciones políticas. Este no es un tema partidario, es un tema de defensa de nuestros recursos, de nuestra producción y de nuestra autonomía como provincia".

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