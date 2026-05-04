Rodolfo Colombo pidió "austeridad" en el uso de fondos y apuntó contra intendentes por la administración de los recursos

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, sostuvo que los municipios reciben lo que corresponde por ley.

El jefe de asesores del Gobierno de San Juan, Rodolfo Colombo, se refirió a la situación financiera de los municipios y al reclamo de intendentes por mayores fondos, en un contexto económico que calificó como “complejo”.

El funcionario aseguró que la Provincia distribuye los recursos conforme a lo establecido por ley y rechazó que exista un envío insuficiente de dinero. “No es que se envía poco, se envía lo que corresponde”, afirmó en diálogo con Radio Sarmiento, al tiempo que remarcó que herramientas como el Fondo de Desarrollo Regional (FODERE) tienen un destino específico orientado a la obra pública.

En ese sentido, cuestionó a algunos jefes comunales que buscan redireccionar esos fondos para cubrir gastos corrientes, como salarios o aguinaldos. “Eso sería un error. El cambio que votaron los sanjuaninos tiene que ver con hacer las cosas bien y administrar con austeridad”, sostuvo.

Colombo vinculó la situación actual con la reducción de partidas nacionales y destacó que la gestión provincial, encabezada por Marcelo Orrego, logró sostener el equilibrio fiscal. Según indicó, ese orden permitió mantener la obra pública y planificar inversiones, incluso en áreas clave como la vivienda.

Además, planteó que los municipios deben replicar ese modelo de gestión. “Hay una superpoblación de contratos y gastos corrientes que deben ajustarse. Tienen que reducir la planta política y ordenar sus cuentas”, señaló.