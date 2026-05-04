El Gobierno y las cámaras consensuaron postergar la Ley de Proveedores hasta después de la Expo San Juan Minera

En la antesala de la Expo San Juan Minera, el presidente de CAPRIMSA, Fernando Godoy, habló sobre la inminente feria ya genera un impacto económico importante en la provincia y confirmó que el debate por la Ley de Proveedores Mineros quedó estratégicamente en pausa para no incomodar a los inversores que llegarán a la provincia.

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Según explicó el dirigente, el ministro de Minería, Juan Pablo Perea, acordó con las cámaras del sector que el borrador del proyecto no será presentado antes ni durante del evento que va del 6 al 8 de mayo. “Se lo he pedido y me ha dicho que sí, pero post feria minera”, reveló Godoy, en relación a la necesidad de conocer la versión casi final de la iniciativa.

La idea es retomar la discusión una vez finalizada la feria, consensuar el texto entre el Gobierno y los empresarios y, recién entonces, enviarlo a la Cámara de Diputados para su tratamiento formal. Godoy acompañó la postura oficial: “Coincido en que sea después de la feria", dijo en Data Fina en Radio Colón.

El dirigente describió un escenario inédito en la provincia, marcado por la llegada masiva de inversores y actores del sector minero a nivel global. “La minería de Argentina, de Chile y de varias partes del mundo está mirando a San Juan”, aseguró.

El termómetro más claro de esa expectativa es el colapso logístico: “Está todo saturado. No he podido conseguir cabañas para amigos, los hoteles están vendidos hace mucho tiempo”, afirmó. Incluso relató cuestionamientos de periodistas nacionales por la falta de vuelos y alojamiento, algo que interpretó como una señal positiva: “Es la muestra real de lo que está pasando en San Juan”.

Más allá del contexto festivo, Godoy fue contundente respecto a la necesidad de avanzar con una Ley de Proveedores Mineros. “No hay ninguna sociedad que pueda convivir sin un marco legal”, planteó.

El titular de CAPRIMSA reconoció que existe una tensión natural con las grandes compañías: “Está bien que ellos no quieran una regulación, buscan proteger sus intereses”, dijo. Sin embargo, advirtió que sin reglas claras, las PyMes sanjuaninas quedan en desventaja.

Consultado sobre las críticas hacia los proveedores locales por la falta de competitivas, Godoy admitió que existe una brecha: “Puede ser que no estemos a la altura”, reconoció. Pero rápidamente giró el enfoque: “La pregunta es qué hacemos con eso”.

Para el dirigente, la ley debe contemplar mecanismos de acompañamiento que permitan a las PyMes crecer, certificarse y asociarse con empresas más grandes. “No es una crítica destructiva, es una oportunidad para desarrollarnos”, sostuvo.

Apoyo al rumbo nacional: Ley de Glaciares y RIGI

En el plano macro, Godoy respaldó las políticas impulsadas desde Nación. Destacó especialmente la Ley de Glaciares y el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), a los que consideró claves para brindar previsibilidad.

“Creemos que son herramientas que le dan seguridad jurídica a la inversión”, afirmó, y remarcó que el sector privado debe involucrarse activamente: “No alcanza con hablar, hay que participar”.

Una minería que trascienda generaciones

Más allá de la coyuntura, el presidente de CAPRIMSA planteó una mirada de largo plazo. “La minería es un recurso finito, pero tenemos que lograr que trascienda generaciones”, reflexionó.

En esa línea, propuso pensar el desarrollo del sector como una política estructural: “Que nuestros hijos y nuestros nietos puedan vivir de esto, como pasa en países como Canadá o Australia”.

Una feria abierta al ciudadano común

Finalmente, Godoy puso el foco en el rol social de la Expo San Juan Minera. Si bien será un punto de encuentro para grandes empresarios, aseguró que también buscan acercar la actividad a la comunidad.

“Queremos llegarle a la persona de a pie, al kiosquero, al que no está en la minería”, explicó. La idea es que el evento funcione como un espacio de información, capacitación y oportunidades para toda la sociedad. “Que la gente vaya con su familia, pregunte, se informe y entienda qué se viene para San Juan”, concluyó.