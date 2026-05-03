Corsódromo de candidatos (casi) confirmados en Chimbas para la pelea del 2027: los nombres y las especulaciones

Demoró un poco, pero ya arrancó el proceso de selección de candidatos en San Juan para las elecciones generales del 2027. DIARIO DE CUYO publicó el avance de las negociaciones en la carrera para la Casa de Gobierno con tres contendientes como para los departamentos del Eje Libertador, compuesto por distritos que están atravesados por la avenida homónima: Capital, Santa Lucía y Rivadavia. Ahora es el turno de los bastiones del justicialismo. Mientras en Rawson restan definiciones, en Chimbas empezó el ruido electoral con varios dirigentes que perfilan para el año que viene.

Puede parecer apresurado el momento para el lanzamiento de candidatos oficiales. Pero tal vez sea oportuno para los principales apuntados en cada frente iniciar el posicionamiento, aunque sea mediático, antes del evento que deglutirá cualquier tipo de interés ajeno: el Mundial de Fútbol. Por ahora es fácil para los espacios políticos tirar nombres a la parrilla y ver si cuajan o se queman. Después, durante 38 días, todo quedará opacado por la pelota en el verde césped mundialista de los Estados Unidos. Quizá por eso algunos elegieron arrancar un poco antes.

Chimbas es una de las batallas más complicadas. El peronismo tiene el control desde hace años y consolidó la marca del Chimbas Te Quiero desde el 2015 con Fabián Gramajo. La oposición suele hacer agua cuando se trata del departamento que tiene 74.874 electores. Ninguna fuerza logró siquiera hacerle sombra a la maquinaria del Partido Justicialista en el distrito que actualmente conduce Daniela Rodríguez. Pero ahora hay un sector de la dirigencia opositora que mira con expectativa el desarrollo del enfrentamiento de la intendenta con el Concejo Deliberante. ¿Se abre una oportunidad? Esperan que sí, pero saben que necesitan más que eso.

El conflicto interno en el justicialismo es una hendija por donde la oposición puede encontrar luz. Sin embargo, como todavía faltan varios meses para los comicios, que posiblemente sean adelantados a abril/mayo, el peronismo todavía puede controlar las desavenencias entre las principales figuras del departamento. La intendenta Rodríguez tiene ganas de continuar en el Palacio municipal. Lo dijo con un supuesto chiste en el 2024, durante su asunción como presidenta de la Junta Departamental. Y todo indica que aún pretende continuar por ese camino.

Recientemente renunció el secretario de Comunicación del Gabinete, Matías Naranjo. Lo hizo porque debía volver a Italia, lo tenía programado desde hacía meses e incluso, si fuese por él, tal vez volvía antes de lo previsto. Cuestiones que exceden esta nota provocaron que se sostenga en el cargo hasta hace unos días. Mientras tanto, Rodríguez envió a su lugarteniente -la secretaria de Acción Social, Mónica Ramos- a buscar un reemplazo que esté a la altura de una campaña para renovar credenciales en el 2027. Los profesionales consultados no estuvieron a la altura o simplemente no aceptaron el ofrecimiento.

De manera que la intendenta usó a la experiodista y secretaria de Cultura del municipio, Betty Puga, como reemplazo de Naranjo. La única dentro del Gabinete que tiene cierto manejo con los medios de comunicación, aunque sin el condimento electoral que requiere las circunstancias inmediatas.

¿Por qué no hubo otro profesional para Comunicación? Simple. Existe la chance de un cambio en la Municipalidad. Es decir, que la candidata no sea Rodríguez, sino Gramajo, en un retorno que busque retener Chimbas ante el crecimiento de la popularidad electoral de Javier Milei en los votantes chimberos. El exintendente -¿ex? socio de la jefa comunal- no entró al barro de la pelea con el Concejo bajo la premisa que le repite a sus equipos de trabajo: "De los laberintos se sale por arriba". No obstante, quedó en la picota durante unos meses hasta que selló un entendimiento público con Rodríguez en la apertura de sesiones con abrazo y foto incluidos.

Gramajo y Rodríguez acallaron los rumores de quiebre. Hubo reciprocidad en el gesto del abrazo. Los dos saben que no les conviene una pelea a cielo abierto. Pero la duda sobre la candidatura del 2027 persiste. Rodríguez pretende retener; Gramajo puede regresar. Es cierto que el exintendente tiene la proyección provincial del San Juan Te Quiero y que viene de ser el candidato a vicegobernador de José Luis Gioja en el 2023. Ya probó el juego en la liga mayor. Pero no descarta, de ser necesario, un retorno a Chimbas. ¿Cuál sería la necesidad? La misma que primó en el 2025 para el peronismo: "Hay que ganar y sacar la mayor ventaja posible".

En las legislativas nacionales del 2025, el factor Gramajo tuvo mucho que ver en el triunfo del Partido Justicialista. El exintendente aceptó el ofrecimiento del senador Sergio Uñac para estar en tercer lugar en la lista. Sacó a relucir el aparato del peronismo chimbero y obtuvo casi 24.000 votos. Relegó a La Libertad Avanza al segundo lugar con unos 12.000 votos. Y sirvió para generar un contrapeso con los departamentos oficialistas de Rivadavia y Santa Lucía, donde el peronismo no tuvo buenas perfomances.

Por su parte, el partido del presidente Milei ya tiene candidato: el director del monobloque La Libertad Avanza-ADN en la Legislatura, Esteban Elizondo, colaborador del diputado provincial Fernando Patinella. Es un joven pragmático que tiene como principal activo el respaldo irrestricto del representante del Presidente en San Juan, el diputado nacional José Peluc, quien hace rato lo mencionaba como rival del peronismo.

Elizondo compitió en el 2023 bajo el lema Desarollo y Libertad. Sacó apenas 838 votos. Pero en ese momento, por ser elecciones netamente municipales y todavía Milei no había entrado en el juego pleno, no contó con la tracción libertaria. Ahora, eventualmente, tendría de su lado "el huracán" mileísta. Su suerte está atada a la suerte de la imagen de Milei. ¿Tiene chances? Si las elecciones son concurrentes con la Nación, aumenta las posibilidades favorables si al Presidente le va bien.

En tanto, el campamento del oficialismo provincial mostró la primera carta para Chimbas: el excandidato a intendente Ricardo Buteler. DIARIO DE CUYO adelantó que Buteler está en la consideración de Cambia San Juan para el 2027. El jueves en la noche inauguró la sede de Chimbas Progresa en Villa Paula con el eslogan "Buteler puede". Participó el vicegobernador Fabián Martín. El empresario, que en el 2023 obtuvo más de 2.500 votos, dijo en redes sociales que el búnker está destinado "al diálogo, a la escucha, al trabajo en equipo".

¿Y Chanampa? El vocal del Instituto Provincial de Exploraciones Mineras suena como candidato del orreguismo siempre y cuando continúe la alianza entre el Gobernador y el Partido Bloquista.