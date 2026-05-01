Expropiación de Aerolíneas Argentinas: un fondo pide el embargo de activos argentinos por más de US$390 millones

El consorcio estadounidense Titan Consortium avanza con medidas judiciales para intentar embargar activos soberanos de Argentina en Estados Unidos , como parte del proceso para hacer efectivo un laudo del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) por 390,9 millones de dólares. Esta acción se vincula con la expropiación de Aerolíneas Argentinas en 2008 , un caso que continúa generando repercusiones legales y financieras para el Estado argentino más de quince años después.

El mapa del turismo de San Juan: la Expo Minera "saturó" los hospedajes, el perfil más buscado de visitante y los mejores atractivos para conocer

La iniciativa de Titan Consortium se centra en la ejecución del fallo arbitral en tribunales estadounidenses, con el objetivo de asegurar el cobro de la indemnización establecida por el Ciadi. Según la información recabada, Argentina no abonó ningún monto correspondiente a este laudo durante los últimos dieciséis meses, lo que llevó al consorcio a intensificar sus intentos de cobro a través de mecanismos judiciales internacionales.

De acuerdo con Sebastián Maril , analista de Latam Advisors , el aspecto más relevante de la estrategia de Titan es su intención de buscar prioridad sobre los colaterales de los Bonos Brady que el país mantiene depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York . Esta maniobra se daría incluso tras el acuerdo alcanzado recientemente por Argentina con los fondos Attestor y Bainbridge , que también poseen laudos pendientes y negociaron el pago con el Estado argentino. Maril remarcó que “Titan buscaría establecer prioridad sobre el colateral de los Bonos Brady depositados en el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, aun después del reciente acuerdo de Argentina con Attestor y Bainbridge”.

La controversia por la expropiación de Aerolíneas Argentinas se originó en 2008, cuando el gobierno de Cristina Kirchner estatizó la compañía, en ese momento en manos del grupo español Marsans . El proceso derivó en una serie de disputas legales internacionales, que incluyeron demandas ante el Ciadi, el tribunal arbitral del Banco Mundial . El laudo de USD 390,9 millones a favor de Titan Consortium es uno de los fallos más onerosos que enfrenta Argentina en el exterior y ha intensificado la presión sobre los activos soberanos en jurisdicción estadounidense.

La estatización de la aerolínea, dispuesta en 2008, se produjo mientras la gestión de la compañía y de Austral estaba en manos del grupo español Marsans. Tras perder el control de la firma de bandera, la extinta compañía española recurrió al Ciadi, que en 2017 estableció que Argentina debía afrontar una compensación de USD 320 millones por la expropiación más intereses.

Posteriormente, Marsans cedió los derechos del litigio a Burford Capital, el fondo británico que también litigó contra la Argentina por la expropiación de YPF. Dos años después, Burford transfirió esos derechos a Titan Consortium, la firma que inició la validación del laudo arbitral ante la justicia del Distrito de Columbia, jurisdicción que incluye a Washington.

Por otra parte, la gestión del grupo Marsans estuvo marcada por la venta de activos clave de Aerolíneas Argentinas, entre ellos oficinas en ciudades como Roma, París, Nueva York, Miami, Madrid, Bogotá, Lima y Caracas, simuladores de vuelo necesarios para la formación del personal y rutas internacionales con destino a Europa. Estas decisiones afectaron la estructura operativa y la posición competitiva de la aerolínea.

Durante la administración del grupo español, Aerolíneas Argentinas y Austral acumularon pasivos cercanos a los 890 millones de dólares. Ambas compañías habían sido adquiridas en 2001 por un valor simbólico de un dólar a un organismo estatal español, situación que forzó al tesoro de España a realizar aportes de capital por unos USD 750 millones para sostener la actividad.

Al momento de la expropiación, se presentaron dos tasaciones: Crédit Suisse, banco privado, calculó que el valor conjunto de Aerolíneas y Austral oscilaba entre USD 250 y USD 450 millones, mientras que el Tribunal de Tasación de la Nación estimó un valor negativo mayor a USD 760 millones, cifra que fue aceptada a nivel legislativo.