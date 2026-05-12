    • 12 de mayo de 2026 - 18:09

    Paro de colectivos en San Juan: la UTA anunció una retención de servicio por 24 horas el próximo jueves

    La medida afectará a todas las empresas de corta y media distancia de la provincia. El gremio denunció el incumplimiento de un acta acuerdo firmada con ATAP y aseguró que “el salario de los trabajadores tiene carácter alimentario”.

    UTA anunció un paro de colectivos para el próximo jueves.

    UTA anunció un paro de colectivos para el próximo jueves.

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    La Unión Tranviarios Automotor (UTA) Seccional San Juan confirmó que, de no recibir el pago de deudas de las empresas con los choferes, realizará una retención de servicios de transporte público por 24 horas que comenzará a las 00 horas del jueves 14 de mayo.

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    Según el sindicato, la medida alcanzará a todas las empresas de corta y media distancia y se realizará sin asistencia a los lugares de trabajo.

    A través de un comunicado oficial, la UTA informó que la decisión fue tomada luego del fracaso de la audiencia mantenida con la Cámara Empresaria ATAP ante autoridades del Ministerio de Trabajo de la Nación. Según señalaron, las empresas incumplieron el acta acuerdo firmada y reconocida previamente por la patronal.

    Desde la conducción gremial indicaron que “el diálogo y la paciencia se agotaron” y remarcaron que el reclamo salarial responde a la necesidad de garantizar ingresos básicos para los trabajadores del sector. Además, responsabilizaron a los actores vinculados al sistema de transporte público por las consecuencias que pueda generar la medida de fuerza.

    De concretarse la medida, miles de usuarios del transporte público sanjuanino podrían verse afectados durante toda la jornada del jueves.

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