UTA San Juan levantó el paro y este viernes habrá servicio normal de colectivos

El gremio descartó la medida de fuerza tras la intervención del Consejo Directivo Nacional. Reclaman pagos salariales adeudados y anticiparon futuras definiciones.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) de San Juan resolvió finalmente no avanzar con el paro de colectivos que había sido anunciado para este viernes en los servicios de corta y media distancia de la provincia. De esta manera, las unidades funcionarán con normalidad durante toda la jornada.

La decisión fue confirmada por el secretario general de UTA San Juan, Héctor Maldonado, quien explicó que el conflicto pasó a la órbita del Consejo Directivo Nacional del gremio, organismo que intervino para evitar la interrupción del servicio.

Durante la semana, el sindicato había advertido que iniciaría una medida de fuerza desde las 00 de este viernes si las empresas de transporte no cumplían con el pago correspondiente a la escala salarial de abril. Sin embargo, tras las últimas gestiones, el paro quedó sin efecto.