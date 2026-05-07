    • 7 de mayo de 2026 - 21:13

    UTA San Juan levantó el paro y este viernes habrá servicio normal de colectivos

    El gremio descartó la medida de fuerza tras la intervención del Consejo Directivo Nacional. Reclaman pagos salariales adeudados y anticiparon futuras definiciones.

    El servicio de colectivos será normal este viernes.

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    La decisión fue confirmada por el secretario general de UTA San Juan, Héctor Maldonado, quien explicó que el conflicto pasó a la órbita del Consejo Directivo Nacional del gremio, organismo que intervino para evitar la interrupción del servicio.

    Durante la semana, el sindicato había advertido que iniciaría una medida de fuerza desde las 00 de este viernes si las empresas de transporte no cumplían con el pago correspondiente a la escala salarial de abril. Sin embargo, tras las últimas gestiones, el paro quedó sin efecto.

    El reclamo de los trabajadores incluye además el reintegro del día descontado por una protesta anterior, diferencias salariales correspondientes a enero, el pago de viáticos y una suma extraordinaria no remunerativa de 100.000 pesos acordada para ese mes.

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