Operativo forestal en Calingasta: erradican árboles en riesgo para garantizar la seguridad de los vecinos

Con el objetivo de resguardar la integridad de los vecinos y proteger la infraestructura urbana, el departamento de Calingasta dio inicio a un operativo de erradicación de ejemplares arbóreos comprometidos. La medida responde a un diagnóstico técnico que detectó árboles con riesgo inminente de caída en distintos sectores de la comuna.
Desde el municipio aclararon que no se trata de una tala indiscriminada, sino de una intervención puntual sobre ejemplares que representan un peligro latente. Según informaron las autoridades, los árboles seleccionados presentan:
- Defectos estructurales: ramas con riesgo de desprendimiento sobre viviendas o vehículos.
- Estado fitosanitario crítico: presencia de cancro, una enfermedad que debilita la madera y puede contagiarse a ejemplares sanos si no se actúa a tiempo.
- Casos irreversibles: evaluaciones previas determinaron que estos árboles no pueden ser recuperados mediante poda o tratamientos.
Próximas zonas de intervención en Calingasta
El operativo de erradicación de árboles, que ya está en marcha, continuará durante los próximos días en zonas estratégicas que ya cuentan con estudios técnicos previos: Calle Colonia y Calle Florida. En ambos sectores se han detectado árboles secos que requieren una intervención urgente para evitar accidentes ante las inclemencias climáticas de la zona.
Hacia un Calingasta más verde: El Programa de Forestación 2026
Desde el municipio destacaron que cada ejemplar retirado será compensado. Los sectores intervenidos serán prioridad dentro del Programa de Forestación 2026.
La nueva etapa del arbolado urbano apostará por especies más adaptadas al clima seco de Calingasta. Se buscarán árboles de menor altura, lo que facilitará su mantenimiento, reducirá riesgos sobre el tendido eléctrico y asegurará un ecosistema urbano más saludable y sostenible para las futuras generaciones.