    • 7 de mayo de 2026 - 15:19

    San Juan abre inscripciones para el curso gratuito de Lengua de Señas Argentina: cómo anotarse

    La Dirección de Personas con Discapacidad lanza la cuarta cohorte del curso de Lengua de Señas Argentina que busca promover la inclusión. Hay cupos limitados.

    Se viene un nuevo curso gratuito de Lengua de Señas Argentina, del Ministerio de Familia.

    Se viene un nuevo curso gratuito de Lengua de Señas Argentina, del Ministerio de Familia.

    Foto:

    (Prensa Familia)
    Por Fabiana Juarez

    Con el objetivo de brindar herramientas que aseguren una comunicación más inclusiva, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad, dependiente del Ministerio de Familia, anunció el inicio de un nuevo curso básico de Lengua de Señas Argentina (LSA), gratuito.

    Leé además

    Imagen ilustrativa

    La ciencia y la mujer, la invitación de la Logia Estrella de los Andes para las mujeres de San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Calingasto puso en marcho un operativo de erradicación de árboles potencialmente peligrosos por su mal estado.

    Operativo forestal en Calingasta: erradican árboles en riesgo para garantizar la seguridad de los vecinos

    Por Fabiana Juarez

    Esta capacitación, que ya va por su cuarta cohorte, es una oportunidad clave para quienes desean adquirir una formación inicial en LSA y contribuir a una sociedad con mayores posibilidades para todos.

    image
    El Ministerio de Familia busca fomentar una comunicaci&oacute;n m&aacute;s inclusiva con el nuevo curso de Lengua de Se&ntilde;as Argentina.

    El Ministerio de Familia busca fomentar una comunicación más inclusiva con el nuevo curso de Lengua de Señas Argentina.

    Inscripciones para el curso de Lengua de Señas Argentina

    A partir de este jueves 7 de mayo, quedará habilitada la inscripción virtual. Los interesados deberán realizar el trámite de manera online a través de los canales oficiales:

    Es importante destacar que el cupo es limitado para 60 personas, por lo que se recomienda realizar la inscripción a la brevedad.

    La convocatoria es amplia y está destinada al público en general, sin necesidad de conocimientos previos. Es especialmente recomendado para:

    • Docentes y estudiantes.
    • Integrantes de ONG’s.
    • Trabajadores de centros de rehabilitación.
    • Familiares de personas con hipoacusia.

    Detalles del cursa de Lengua de Señas Argentina

    El curso cuenta con resolución ministerial y tiene una duración prevista hasta el mes de agosto, completando una carga horaria de 48 horas reloj.

    • Fecha de inicio: 20 de mayo.
    • Frecuencia: una vez por semana (día y horario a confirmar).
    • Lugar: sede del Anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano (Hipólito Yrigoyen 2950 este, Santa Lucía).

    Contenidos y capacitación profesional

    El programa ofrece una introducción sólida a la cultura y comunidad sorda, abarcando desde el alfabeto manual hasta vocabulario específico sobre la familia, saludos, números, verbos y profesiones.

    La instrucción estará a cargo de la profesora Rocío Riveros, integrante de la Dirección de Personas con Discapacidad y miembro de la Asociación de Sordos de San Juan. Riveros, quien posee una amplia formación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, garantiza un aprendizaje basado en la experiencia y la normativa vigente.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    San Juan continúa sin registrar casos de hantavirus

    San Juan continúa libre de hantavirus pese a la presencia del ratón colilargo

    Desde hace más de 5 años, Facundo Vargas forma parte de Bomberos Voluntarios de Albardón.

    El bombero voluntario al que le vandalizaron la moto mientras combatía un incendio generado por el Zonda

    Karina Milei recorrió una calera en Sarmiento.

    Karina Milei recorrió una calera en Sarmiento: charlas e interés por el negocio de la cal en San Juan

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Colectivos.

    UTA San Juan aseguró que habrá paro de colectivos este viernes si las empresas pagan con la escala salarial vieja

    Por Redacción Diario de Cuyo