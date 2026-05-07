San Juan abre inscripciones para el curso gratuito de Lengua de Señas Argentina: cómo anotarse

Con el objetivo de brindar herramientas que aseguren una comunicación más inclusiva, el Gobierno de San Juan, a través de la Dirección de Personas con Discapacidad , dependiente del Ministerio de Familia, anunció el inicio de un nuevo curso básico de Lengua de Señas Argentina (LSA), gratuito.

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Esta capacitación, que ya va por su cuarta cohorte, es una oportunidad clave para quienes desean adquirir una formación inicial en LSA y contribuir a una sociedad con mayores posibilidades para todos.

A partir de este jueves 7 de mayo , quedará habilitada la inscripción virtual. Los interesados deberán realizar el trámite de manera online a través de los canales oficiales:

El Ministerio de Familia busca fomentar una comunicación más inclusiva con el nuevo curso de Lengua de Señas Argentina.

Es importante destacar que el cupo es limitado para 60 personas , por lo que se recomienda realizar la inscripción a la brevedad.

La convocatoria es amplia y está destinada al público en general , sin necesidad de conocimientos previos. Es especialmente recomendado para:

Docentes y estudiantes.

Integrantes de ONG’s.

Trabajadores de centros de rehabilitación.

Familiares de personas con hipoacusia.

Detalles del cursa de Lengua de Señas Argentina

El curso cuenta con resolución ministerial y tiene una duración prevista hasta el mes de agosto, completando una carga horaria de 48 horas reloj.

Fecha de inicio: 20 de mayo.

20 de mayo. Frecuencia: una vez por semana (día y horario a confirmar).

una vez por semana (día y horario a confirmar). Lugar: sede del Anexo del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano (Hipólito Yrigoyen 2950 este, Santa Lucía).

Contenidos y capacitación profesional

El programa ofrece una introducción sólida a la cultura y comunidad sorda, abarcando desde el alfabeto manual hasta vocabulario específico sobre la familia, saludos, números, verbos y profesiones.

La instrucción estará a cargo de la profesora Rocío Riveros, integrante de la Dirección de Personas con Discapacidad y miembro de la Asociación de Sordos de San Juan. Riveros, quien posee una amplia formación en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ, garantiza un aprendizaje basado en la experiencia y la normativa vigente.