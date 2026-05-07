UTA San Juan aseguró que habrá paro de colectivos este viernes si las empresas pagan con la escala salarial vieja

El conflicto salarial en el transporte público de San Juan suma tensión y desde la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no descartan la realización de un paro de colectivos si las empresas no cumplen con el pago acordado.

Así lo confirmó el secretario general de UTA San Juan, Héctor Maldonado, en declaraciones a Radio Sarmiento, donde sostuvo que el gremio aguardará hasta la tarde una definición sobre el pago de los salarios. “Si pagan con la escala vieja, la medida de fuerza se lleva a cabo”, afirmó el dirigente sindical al ser consultado sobre la posibilidad de un paro para las próximas horas.

Maldonado explicó que el reclamo está dirigido exclusivamente al sector empresario, aunque cuestionó también el rol del Gobierno provincial frente al conflicto. “Parece que ni a empresarios ni al Gobierno le preocupan los trabajadores del transporte”, expresó. Sin embargo, aclaró que la relación laboral es con las empresas y no con el Estado.

Según indicó, los empresarios argumentan que atraviesan dificultades económicas debido al aumento de costos operativos, como el combustible y otros insumos, y sostienen que necesitan mayor asistencia estatal para afrontar los compromisos salariales. No obstante, el titular de la UTA rechazó esa postura y aseguró que “para lo único que nunca alcanza es para pagarle a los trabajadores”.

Durante la entrevista, Maldonado también anticipó que el Gobierno podría intentar frenar eventuales medidas de fuerza mediante conciliaciones obligatorias u otras herramientas legales, algo que generó malestar en el gremio. “Nos podrán frenar, pero no nos van a callar”, remarcó.