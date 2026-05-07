La ciencia y la mujer, la invitación de la Logia Estrella de los Andes para las mujeres de San Juan

La Respetable Logia Estrella de los Andes N°24 es una grupalidad exclusiva para mujeres que responde a las normas y tradiciones de la Masonería. Con el objetivo de habilitar un espacio destinado a la reflexión y el debate, invitan a la comunidad sanjuanina a la Tenida Blanca que se realizará este sábado.
El eje del encuentro será “La ciencia y la mujer: el caso de la astronomía en San Juan” y estará a cargo de la científica de datos y astrónoma Carolina Del Valle Garay, reconocida por su destaca trayectoria en el ámbito científico. Apasionada por el aprendizaje continuo, la profesional compartirá conocimientos sobre Inteligencia Artificial, Machine Learning y Big Data.
“Ojalá sembremos la semilla en las generaciones que ya están, y florezca intensamente”, detalló Carolina en la previa al encuentro.
Con este tipo de actividades, la intención es abrir las puertas de la Logia a la comunidad, apuntando a las mujeres de San Juan; entendiéndolas como eje de transformación social. La intención es habilitar un espacio destinado a la reflexión que promueva el pensamiento crítico e inspire tanto a mujeres como a la sociedad en general, despertando el interés y el acercamiento a la ciencia en un territorio especialmente propicio para el desarrollo de estas disciplinas.
Sobre la Tenida Blanca de la Logia Estrella de los Andes
La actividad es abierta a todo el público, sin costo, aunque sí piden desde el espacio que se llene un formulario para la inscripción previa. Link de inscripción: https://forms.gle/Cr1uRDEFxa4S7C6u5
Se realizará este sábado 9 de mayo, de 11 a 13 horas en el espacio donde funciona la Logia, cuya ubicación se comparte una vez que se llena el formulario de inscripción.
La Logia Estrella de los Andes, única logia femenina de la provincia, se define como una escuela iniciática de carácter filosófico, filantrópico y laico, cuyo trabajo se orienta, entre otros objetivos, a generar espacios de reflexión que aporten al desarrollo integral de las mujeres. Con distintas actividades a lo largo del año, la intención es sumar más sanjuaninas que deseen ser parte de un espacio.