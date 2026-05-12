Fabián Martín insistió en la unidad del sector "no kichnerista" y abonó la idea de hacer una alianza con La Libertad Avanza para 2027

El vicegobernador de San Juan, Fabián Martín, dejó abierta la posibilidad de una alianza política entre Producción y Trabajo y La Libertad Avanza rumbo a las elecciones de 2027. Aunque aclaró que no existe una definición formal, aseguró que personalmente considera necesario construir un frente común entre los espacios “no kirchneristas”.

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Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista en Radio Sarmiento, donde el dirigente orreguista fue consultado sobre la posibilidad de avanzar en acuerdos electorales con el partido del presidente Javier Milei.

“Estoy convencido de que todo el sector no kirchnerista tiene que ir unido”, afirmó Martín, quien además advirtió que “si nos dividimos vamos a perder fuerza”. “Estoy convencido de que todo el sector no kirchnerista tiene que ir unido”, afirmó Martín, quien además advirtió que “si nos dividimos vamos a perder fuerza”.

En ese sentido, remarcó que el principal objetivo político debe ser evitar “volver al pasado” y sostuvo que el kirchnerismo continúa siendo “un rival fuerte” tanto a nivel nacional como provincial.

El vicegobernador señaló que todavía no existen conversaciones formales confirmadas sobre una eventual alianza electoral para 2027, aunque consideró que el escenario deberá comenzar a debatirse en los próximos meses.

“No tengo información concreta al respecto, pero creo que hay que dejar las diferencias de lado y avanzar en este sentido”, expresó. “No tengo información concreta al respecto, pero creo que hay que dejar las diferencias de lado y avanzar en este sentido”, expresó.

Martín también destacó que cualquier armado político futuro deberá sostenerse no sólo en una estrategia electoral, sino además en coincidencias programáticas y de gestión.

“No solamente tiene que unirnos una situación política; también tiene que haber un proyecto, ideas comunes y un rumbo de gobierno”, sostuvo. “No solamente tiene que unirnos una situación política; también tiene que haber un proyecto, ideas comunes y un rumbo de gobierno”, sostuvo.

Las declaraciones del vicegobernador se producen en medio de crecientes especulaciones sobre posibles acuerdos entre gobernadores dialoguistas y La Libertad Avanza de cara al armado electoral nacional de 2027.