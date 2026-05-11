La vacante por la Cámara de Paz abrió el juego político: anotaron a 71 postulantes y asoma el bloquista Genest

El Consejo de la Magistratura difundió la lista de inscriptos para cubrir el cargo vacante tras el fallecimiento de Juan Luis Romero.

La carrera para ocupar la vacante que dejó el fallecimiento de Juan Luis Romero ya tiene a sus primeros protagonistas. El Consejo de la Magistratura difundió este viernes la nómina de 71 inscriptos para competir por el cargo de juez de Cámara de Paz, el paso previo a la integración definitiva de la terna que luego deberá analizar la Cámara de Diputados.

Entre los anotados sobresale un nombre que rápidamente activó lecturas políticas: Alejandro Genest. El dirigente bloquista aparece en el puesto 62 del listado oficial difundido por el organismo.

La aparición de Genest en la competencia judicial no pasó inadvertida en el ambiente político y tribunalicio. Es que el bloque del Partido Bloquista en la Legislatura provincial fue clave meses atrás para acompañar el pliego del candidato impulsado por el oficialismo para la Cámara Civil, Esteban De la Torre, quien finalmente fue designado y ya asumió en funciones.

Ese antecedente alimenta ahora especulaciones sobre una posible “devolución de gentilezas” entre el oficialismo y el histórico partido cantonista. En la política sanjuanina interpretan que el respaldo bloquista a De la Torre podría abrirle una ventana de oportunidad a Genest en un concurso que, si bien formalmente se sustancia bajo parámetros técnicos y de antecedentes, inevitablemente queda atravesado por negociaciones y equilibrios de poder.

La vacante se abrió luego del fallecimiento de Romero, uno de los integrantes históricos de la Corte de Justicia provincial, cuya muerte obligó a reconfigurar el mapa interno del Poder Judicial y aceleró el movimiento institucional para cubrir cargos estratégicos. Tras ello, la Corte comunicó oficialmente la existencia de la vacante y el Consejo de la Magistratura activó la convocatoria correspondiente.