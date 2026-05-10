Falleció Nicolás Torre Soria, nieto de un exministro de la Corte de Justicia y sobrino de dos jueces

El joven de 22 años atravesó una dura pelea contra el cáncer. Murió este domingo. Hay consternación en el Poder Judicial sanjuanino.

Este domingo, falleció Nicolás Torre Soria, a las 22 años. El joven fue parte de una de las familias judiciales más importantes de San Juan. Era nieto del exministro de la Corte de Justicia, Abel Soria Vega, y sobrino de los jueces Abel y Federico Soria.

Según supo DIARIO DE CUYO, Torre Vega murió después de una pelea contra el cáncer de intestino, que luego se extendió por el cuerpo.

Hay profunda consternación en el Poder Judicial. El joven era hijo del secretario Gremial de la Unión Judicial, Daniel Torre, excoordinador nacional para San Juan de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner.

La madre, por su parte, era Marta Soria, una referente de la Unidad de Violencia del fuero de Familia.