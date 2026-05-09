    • 9 de mayo de 2026 - 19:58

    Intendente peronista cruzó a Naturgy por los cortes de luz en Pocito y anunció denuncias ante el EPRE

    Cuestionó públicamente a Naturgy por la falta de suministro eléctrico tras el viento Zonda en Pocito y adelantó que el municipio realizará presentaciones formales ante el EPRE para exigir la normalización del servicio.

    fabian aballay
    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El intendente de Pocito, Fabián Aballay, salió públicamente al cruce de la empresa Naturgy por los prolongados cortes de luz que afectan a distintos sectores del departamento tras el paso del viento Zonda.

    Leé además

    tras el viento zonda: vecinos de un barrio de rawson denunciaron que llevan mas de 20 horas sin luz

    Tras el viento Zonda: vecinos de un barrio de Rawson denunciaron que llevan más de 20 horas sin luz
    La Argentina había perdido el juicio por la expropiación de YPF en primera instancia, pero logró revertir la sentencia mediante la apelación.

    Caso YPF: los demandantes le pidieron a la Justicia de EE.UU. que revise el fallo que favoreció a la Argentina

    Por Redacción Diario de Cuyo

    A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó su malestar por la demora en la restitución del servicio eléctrico y apuntó directamente contra la distribuidora. “Parece mentira que, luego de varios días del viento Zonda, muchos sectores del departamento estén todavía sin energía eléctrica”, manifestó.

    El dirigente peronista exigió una solución urgente y reclamó la normalización total del servicio en el departamento sanjuanino. “Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”, sostuvo.

    Pero el reclamo no quedó solamente en una publicación. Aballay adelantó que el municipio avanzará con denuncias y presentaciones formales ante distintos organismos de control, especialmente ante el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).

    “Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el EPRE”, remarcó el intendente.

    La situación generó malestar entre los vecinos de distintas zonas de Pocito que todavía continúan afectados por interrupciones en el suministro eléctrico, con complicaciones para el funcionamiento de servicios básicos y actividades cotidianas.

    En ese contexto, Aballay aseguró que el municipio continuará trabajando para asistir a la comunidad y acompañar a los damnificados. “Como intendente, seguiré defendiendo a cada vecino”, afirmó.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Marcelo Orrego, gobernador de San Juan.

    Orrego le confirmó a CUYO MINERO que pronto enviará la Ley de Proveedores a Diputados: "Queremos que se trate lo antes posible"

    Por Soledad González
    Milei volvió a respaldar a Adorni, definió cambios en el Presupuesto y fijó nuevos recortes para fin de mayo

    Milei volvió a respaldar a Adorni, definió cambios en el Presupuesto y fijó nuevos recortes para fin de mayo

    Por Redacción Diario de Cuyo
    Elgobernador Marcelo Orrego recibió al economista y analista financiero ClaudioZuchovicki.

    El gobernador Orrego recibió al economista Claudio Zuchovicki

    Por Redacción Diario de Cuyo
    El Ministro de Economía, Luis Caputo defendió a Adorni.

    Luis Caputo: "La situación de Manuel Adorni no tiene impacto en la economía"

    Por Redacción Diario de Cuyo