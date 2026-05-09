Intendente peronista cruzó a Naturgy por los cortes de luz en Pocito y anunció denuncias ante el EPRE

Cuestionó públicamente a Naturgy por la falta de suministro eléctrico tras el viento Zonda en Pocito y adelantó que el municipio realizará presentaciones formales ante el EPRE para exigir la normalización del servicio.

El intendente de Pocito, Fabián Aballay, salió públicamente al cruce de la empresa Naturgy por los prolongados cortes de luz que afectan a distintos sectores del departamento tras el paso del viento Zonda.

A través de sus redes sociales, el jefe comunal expresó su malestar por la demora en la restitución del servicio eléctrico y apuntó directamente contra la distribuidora. “Parece mentira que, luego de varios días del viento Zonda, muchos sectores del departamento estén todavía sin energía eléctrica”, manifestó.

El dirigente peronista exigió una solución urgente y reclamó la normalización total del servicio en el departamento sanjuanino. “Le exigimos a la empresa de energía eléctrica Naturgy la inmediata solución para la restitución y normalización del servicio eléctrico en todo el departamento Pocito”, sostuvo.

Pero el reclamo no quedó solamente en una publicación. Aballay adelantó que el municipio avanzará con denuncias y presentaciones formales ante distintos organismos de control, especialmente ante el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE).

“Este reclamo lo haremos también ante distintos organismos, pero fundamentalmente ante quien ejerce el contralor, que es el EPRE”, remarcó el intendente.