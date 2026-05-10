La "sintonía minera" de Orrego y Karina Milei reverdeció las especulaciones para el 2027

La Expo San Juan Minera 2026 terminó con la certeza económica del advenimiento del boom minero. Todavía sin el desembarco de los dólares comprometidos para los nuevos proyectos que tiene que alumbrar próximamente, en febrero, la minería explicó el 89,4% de las exportaciones provinciales. En el acumulado del primer bimestre trepó al 92,5%. San Juan exportó en apenas dos meses 404.000.000 de dólares mineros y se quedó con más de una cuarta parte de todo lo que exportó el sector en la Argentina. Oro casi puro en la balanza comercial con Veladero adelante del pelotón y el resto de los proyectos acomodándose detrás de la locomotora.

Hace rato que la minería dejó de ser un relato aspiracional en San Juan. El asunto ahora pasa por la discusión sobre cómo administrar el poder económico y político que empieza a generar semejante transformación.

La feria volvió a mostrar la dimensión de un sector que ya se siente todavía más grande de lo qu es. Hubo empresas gigantes, gobernadores, embajadores, sindicatos, proveedores, financistas y funcionarios nacionales orbitando alrededor del mismo núcleo de atracción. Un evento que hace algunos años parecía reservado a especialistas hoy empieza a parecerse más a una vidriera. Ese fue el verdadero volumen de la Expo. Y en esa vidriera apareció Karina Milei que, entre otras cosas, buscó oxigenar la imagen del Gobierno que está inmerso en los problemas de Manuel Adorni.

La secretaria General de la Presidencia aterrizó en San Juan acompañada por buena parte del karinismo duro y rosquero: Martín Menem, Lule Menem, Diego Santilli y Juan Bautista Mahiques. Desembarcó la política que arma, ordena y mide. Por algo vino El Jefe y no la facción económica de Milei con Toto Caputo. Por algo vino Lule -el encargado de los armados en el Interior- y no otro funcionario.

La escena tuvo valor por sí misma. Porque la minería ya no es únicamente un asunto productivo. Se convirtió en una plataforma de construcción política. "Por qué no llevarse bien con Orrego si San Juan tiene varios PBI metidos en la montaña", se preguntó una fuente calificada.

Karina entendió rápido el clima sanjuanino. Lo interpretó en Canadá durante viajes precedentes y lo ratificó en la provincia. En la Mesa Federal Minera habló en sintonía con la lógica productivista de San Juan y eligió una narrativa que cayó bien entre empresarios, sindicatos y gobernadores. “La minería da trabajo”, dijo. “La Argentina está para ser potencia”. “Cada provincia puede ser una Vaca Muerta”, señaló ante el auditorio que estuvo vedado a la prensa, pero al que DIARIO DE CUYO accedió a través de fuentes. El Jefe habló con frases simples y diseñadas para romper definitivamente con el viejo reflejo antiminero de las épocas pasadas en la Nación que pecaba de porteñocentrista.

No hubo demasiadas sutilezas. Al contrario. Karina volvió a cargar contra “las cuestiones ideológicas” que, según dijo, impidieron aprovechar los recursos naturales argentinos. Y encontró eco inmediato en una provincia que hace rato decidió dejar atrás esa discusión. Nobleza obliga: la licencia social arrancó con el exgobernador José Luis Gioja y el proyecto Veladero.

Marcelo Orrego jugó cómodo en ese tablero ideológico que propuso Karina. Se movió como anfitrión y como articulador. La creación de la Mesa Federal Minera, celebrada por Karina, le permitió al sanjuanino pararse en un lugar de referencia entre gobernadores y también frente a la Casa Rosada. "Me pone muy contenta que se haya podido realizar esta mesa federal minera, porque eso muestra también la voluntad que tienen las provincias de poder salir adelante con la Argentina", marcó la funcionaria libertaria. Es una movida interesante de Orrego en un contexto donde la minería aparece como uno de los pocos motores económicos capaces de generar dólares genuinos a escala grande.

La foto dejó, además, la inevitable lectura sobre un supuesto acercamiento entre La Libertad Avanza y el Gobierno provincial que empezó a adquirir cierta densidad electoral. Todavía no hay acuerdo electoral. Ni anuncios. Ni armados formales. Pero empiezan a verse señales que hace unos meses parecían improbables pese a las declaraciones explícitas del vicegobernador Fabián Martín para sumar a los libertarios a un frente "antikichnerista" que no divida votos.

El tono elogioso de Orrego hacia Milei durante el Día de la Minería. La presencia de Karina como figura central de la Expo. Las conversaciones sobre infraestructura minera. El respaldo sanjuanino a iniciativas nacionales como la eliminación de las PASO. Todo va componiendo un escenario de entendimiento gradual que tiene una traba local: la intención del representante del Presidente, el diputado nacional José Peluc, de competir en soledad. Ya lo logró en el 2025.

En la Casa Rosada, de acuerdo a lo que puede apreciarse a través de distintos medios de comunicación de orden nacional, hay dos miradas sobre cómo construir un armado que permita sostener el poder en el 2027. Hay sectores que creen que La Libertad Avanza debe competir sola en cada provincia, aunque eso implique perder volumen territorial. Y hay otros que entienden que el oficialismo nacional necesitará gobernadores aliados si pretende sostener estabilidad legislativa para sostener el rumbo económico. Entonces Orrego aparece como un actor cercano al Gobierno nacional, con buena relación institucional, pero que no tiene vocación de subordinación vertical al mileísmo. Pros y contras.

El sanjuanino no parece dispuesto a regalar autonomía. Tiene la identidad propia de Producción y Trabajo y busca el juego propio -antes sólo en términos partidarios, ahora con la estructura del Gobierno provincial-, pero sin por eso descuidar los vínculos abiertos con otros sectores del mapa nacional. La sintonía minera con la Casa Rosada existe y quedó expuesta el 7 de mayo en la Expo.

La minería ya aceleró el proceso económico provincial en la previa al boom. Están anunciadas las inversiones que reforzarán la matriz productiva. San Juan empieza a entrar en esa etapa con mayor fuerza a la espera de la efectivización de los dólares mineros. Mientras tanto el empresariado y la dirigencia mira atentamente quién conduce el nuevo tiempo que la minería está creando. La Expo dejó esa sensación flotando detrás de los reflectores y las selfies corporativas. Empieza a moldearse en la provincia otro mineral más delicado a través de la alquimia política: las especulaciones electorales basadas en gestos que pueden decantar en potenciales alianzas electorales.