El problema de la falta de accesibilidad que persiste en las plataformas digitales

El conflicto suscitado entre el exsenador nacional y exministro de Educación porteño Esteban Bullrich y la plataforma de criptomoneda Binance en relación a la imposibilidad de disponer de sus fondos al no ser reconocido por los sistemas de identificación que dispone la compañía expuso una problemática cada vez más frecuente, como es la falta de accesibilidad real en las plataformas digitales. La innovación tecnológica no puede avanzar dejando atrás a quienes enfrentan discapacidades o enfermedades degenerativas.

La denuncia pública realizada por Esteban Bullrich contra Binance puso sobre la mesa un debate que trasciende largamente el episodio individual. La imposibilidad de acceder a una cuenta bancaria o financiera debido a un sistema de reconocimiento facial incapaz de adaptarse a las transformaciones físicas provocadas por una enfermedad como la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) revela hasta qué punto la tecnología puede convertirse en una barrera cuando no contempla la diversidad humana.

El exsenador, que desde hace años enfrenta con enorme entereza el avance de la ELA, denunció que durante cinco meses no encontró una respuesta efectiva por parte de la empresa. Su frase 'la ELA está tomando mi cuerpo. No debería también llevarse mi dinero" tuvo un fuerte impacto porque sintetizó con crudeza una realidad que afecta a miles de personas en todo el mundo la exclusión digital derivada de sistemas pensados para usuarios 'estándar", sin contemplar situaciones de discapacidad, envejecimiento o enfermedades degenerativas.

La paradoja es evidente. Mientras las plataformas tecnológicas pregonan innovación, seguridad y modernidad, muchas veces olvidan algo elemental. Detrás de cada cuenta existe una persona. Y las personas cambian, envejecen, enferman o presentan limitaciones que no pueden convertirse en motivo de marginación financiera. La accesibilidad no debería ser un agregado opcional ni una concesión excepcional. Debe ser parte esencial del diseño de cualquier herramienta digital que aspire a ser verdaderamente universal.

Es cierto que, tras la repercusión pública, Binance reaccionó rápidamente. La compañía restableció el acceso a la cuenta de Bullrich, reconoció la existencia de una brecha de accesibilidad y anunció mejoras en sus sistemas de asistencia. Además, resolvió donar 150 mil dólares a la fundación liderada por el exfuncionario para fortalecer la lucha contra la ELA en la Argentina. El gesto merece ser valorado porque implica asumir responsabilidad y transformar un conflicto en una oportunidad de aprendizaje institucional.