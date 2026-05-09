Virgen de Luján: fe, tradición e identidad de un pueblo

Cada 8 de mayo miles de argentinos vuelven a mirar hacia un mismo lugar: Luján. Un lugar que se volvió símbolo, atravesando la historia nacional y continúa convocando a generaciones enteras bajo el amparo de la Madre de Dios.

El pueblo argentino mantiene una profunda y entrañable conexión con la Virgen de Luján, patrona de la Argentina. Esta devoción se remonta al año 1630, cuando una pequeña imagen de la Inmaculada Concepción, traída desde Brasil, protagonizó un hecho que la tradición conserva con asombro y reverencia. Según el relato histórico, la carreta que transportaba la imagen tirada por bueyes, se detuvo inexplicablemente a orillas del río Luján sin poder avanzar. Solo cuando la imagen era bajada al suelo, los animales retomaban la marcha. Para los testigos, aquel episodio fue una señal clara: la Virgen deseaba permanecer en estas tierras.

A partir de aquel acontecimiento fundacional comenzó a consolidarse una de las devociones más significativas del país. La pequeña imagen, custodiada durante años por el negro Manuel en una humilde ermita, fue generando un creciente movimiento de fieles que hizo necesario ampliar progresivamente el espacio destinado a su veneración.

El primer lugar de culto fue la llamada Ermita de Rosendo (1630), levantada en el sitio donde la carreta se detuvo de manera providencial. Con el aumento constante de peregrinos, la imagen fue trasladada a la Capilla de Montalvo (1674), segundo emplazamiento que permitió organizar de manera más estable la vida religiosa en torno a la Virgen. Más tarde, en 1763, se construyó el Primer Santuario, un templo de ladrillo y estilo colonial que albergó la imagen durante más de un siglo y consolidó definitivamente la devoción popular.

Finalmente, y como expresión de una fe ya profundamente arraigada en el pueblo argentino, se erigió la majestuosa Basílica de Nuestra Señora de Luján, inaugurada a comienzos del siglo XX. Su imponente arquitectura neogótica, visible desde varios kilómetros a la redonda, no solo se convirtió en faro espiritual para los peregrinos, sino también en un emblema cultural y religioso de la nación.

La Virgen María, en su advocación de Lujan, no solo acompañó la vida religiosa del pueblo, sino también momentos decisivos de la historia argentina. Próceres y soldados encomendaron sus causas a su protección; familias enteras acudieron a ella en tiempos de epidemias, crisis económicas o conflictos sociales. En cada etapa, su figura fue asociada a la esperanza, al consuelo y a la unidad. No es casual que, en 1930, el papa Pío XI la proclamara oficialmente patrona de la Argentina, reconociendo una devoción que ya estaba profundamente arraigada en el corazón popular.

En 1930, el papa Pío XI la proclama oficialmente patrona de la Argentina, reconociendo una devoción que ya estaba profundamente arraigada en el corazón popular. En 1930, el papa Pío XI la proclama oficialmente patrona de la Argentina, reconociendo una devoción que ya estaba profundamente arraigada en el corazón popular.

Pero más allá de decretos y reconocimientos formales, la verdadera fuerza de Luján reside en la fe sencilla y perseverante del pueblo. Año tras año, la tradicional peregrinación convoca a multitudes que recorren kilómetros con un mismo destino: la Basílica. Desde grandes figuras públicas hasta peregrinos llegados del interior del país, todos expresan su devoción en un gesto común, porque ante la Virgen no existen distinciones: todos son sus hijos.

En un país atravesado por desafíos permanentes, la Virgen de Luján continúa siendo un punto de encuentro. Su imagen pequeña y morena, vestida con su tradicional manto celeste y blanco, resume símbolos profundamente argentinos. Allí convergen pasado y presente, tradición y fe popular.

Hablar de Luján es hablar de una fe que no se agota en el pasado, es reconocer que más allá de las diferencias sociales, culturales o políticas, existe un espacio común donde el pueblo argentino vuelve a encontrarse: bajo el amparo y la protección de la Madre de Dios.