Necesidad de dar mayor seguridad a la Planta de Tecnologías Ambientales de Anchipurac

El incendio ocurrido en la Planta de Tecnologías Ambientales (PTA), en Rivadavia, ha dejado de ser un episodio confuso para convertirse en un hecho de extrema gravedad. Las pericias judiciales han sido concluyentes: no se trató de un accidente ni de una contingencia espontánea, sino de un acto intencional. La existencia de al menos tres focos ígneos, separados por unos 800 metros y originados en distintos momentos, confirma la intervención deliberada de personas que provocaron un daño millonario y pusieron en riesgo un engranaje esencial de la política ambiental provincial.

El siniestro, ocurrido el domingo 26 de abril en el ámbito de Anchipurac, generó alarma en todo el Gran San Juan. La columna de humo negro, visible desde distintos puntos, fue el primer indicio de la magnitud del evento. El fuego se inició en un sector de acopio de neumáticos, un material altamente inflamable que favoreció la rápida propagación de las llamas y elevó la densidad del humo. Afortunadamente, no hubo que lamentar víctimas, pero las pérdidas materiales, estimadas en 60 millones de pesos, representan un golpe significativo.

Más allá del daño económico, el episodio pone en evidencia la vulnerabilidad de una infraestructura estratégica. La PTA no es solo un predio de acopio: es un nodo central en la cadena de reciclado, donde confluyen políticas públicas, empleo y vínculos comerciales con empresas de otras provincias. Los materiales enfardados que se perdieron no eran residuos sin valor, sino insumos listos para su reinserción en el circuito productivo. Lo ocurrido, por tanto, no afecta únicamente a una instalación, sino a todo un sistema que busca transformar residuos en recursos.

La intencionalidad del hecho obliga a ir más allá de la reconstrucción de los daños. Identificar a los responsables es un paso indispensable, no solo para aplicar las sanciones correspondientes, sino también para enviar un mensaje claro. Este tipo de acciones no puede quedar impune. Pero la respuesta no debe agotarse en el plano judicial. Es necesario revisar y fortalecer los protocolos de seguridad, incrementar la vigilancia y dotar a estos espacios de herramientas tecnológicas que permitan prevenir y detectar a tiempo cualquier intento de sabotaje.