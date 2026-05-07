Convocatoria a proyectos de innovación

En el marco de la Expo Internacional San Juan Minera, son diversas las iniciativas que se presentan dentro de la convocatoria de alto impacto que genera esta exposición.

Entre ellas deseo destacar que se presenta en nuestra provincia la onceava edición de la Distinción Argentino-Israelí en innovación que se denomina "Israel Innovation Awards".

En ese sentido, la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Planeamiento y Asuntos Internacionales de Innovación, Ciencia y Tecnología, junto a la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI) y la Embajada de Israel en nuestro país, convocan a la presentación de proyectos de desarrollo científico tecnológico e innovación. El llamado tiene por objetivo promover la cooperación tecnológica entre empresas y emprendimientos argentinos e israelíes y fomentar la colaboración del sector privado con los centros de investigación y desarrollo.

Para presentar esta iniciativa que lleva varias ediciones estarán en nuestra provincia integrantes de la comisión directiva de la Cámara de Comercio Argentino Israelí (CCAI), acompañados por el cónsul de Israel en Cuyo. Como en ediciones anteriores, se invita a participar a emprendedores radicados en Argentina que pretendan dar inicio a un proyecto innovador, de base científica y/o tecnológica, y/o potenciar uno ya existente. Así como a empresas que cuenten con un proyecto innovador, de base científica y/o tecnológica y que no tengan más de 7 años de antigüedad desde su constitución.

En el marco de esta presentación en nuestra provincia, acompañarán referentes de la Incubadora de la Sociedad Israelita de San Juan y de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Ministerio de Producción de nuestra provincia.

Son diversas y de impacto las temáticas que hacen a los proyectos a presentarse en esa oportunidad, la convocatoria se orienta a los siguientes ejes: manejo sustentable del agua; inteligencia artificial; biotecnología; tecnología aeroespacial y satelital; tecnología aplicada a la agrobioindustria y salud y equipamiento médico.

La convocatoria se orienta a los siguientes ejes: manejo sustentable del agua; inteligencia artificial; biotecnología; tecnología aeroespacial y satelital; tecnología aplicada a la agrobioindustria y salud y equipamiento médico. La convocatoria se orienta a los siguientes ejes: manejo sustentable del agua; inteligencia artificial; biotecnología; tecnología aeroespacial y satelital; tecnología aplicada a la agrobioindustria y salud y equipamiento médico.

Los premios, reconocimientos y el armado de agenda de de reuniones orientada a explorar potenciales asociaciones con empresas locales de base tecnológica, laboratorios, universidades, centros de investigación y/o polos tecnológicos que desarrollen temas relacionados al proyecto ganador, como así también con la Autoridad de la Innovación Israelí, surgen de las bases que se presentaron ayer en nuestra provincia.

Es de interés saber que los proyectos serán ponderados y evaluados de acuerdo a los siguientes criterios: Carácter innovador y disruptivo 20%, Impacto social 20%, Viabilidad técnica 30%, Viabilidad económica 30%.

Sería un orgullo para todos los sanjuaninos que una empresa o emprendedor local acceda a alguno de los premios y acciones de fortalecimiento que conlleva esta iniciativa. Así, de seguro lo deseamos los lectores del presente artículo.