Sarmiento, presente en la feria minera

Por Luis Eduardo Meglioli - Periodista

"¡Santo Dios, el fabuloso Dorado viene a realizarse a nuestra vista...!". Así se impresionaría hoy Domingo Faustino Sarmiento frente a la onceava "Expo San Juan Minera 2026", la muestra federal líder de la minería argentina. Desde hoy, serán tres días de intenso encuentro en el Estadio del Bicentenario. Y no se equivocaría el ex gobernador y ex presidente de Argentina, al volver a pronunciar esa frase que se le ocurrió con 24 años, en medio de los Andes, porque se refería entonces al "fabuloso Dorado", que era ni más ni menos que ese mítico territorio o reino, lleno de oro, que los conquistadores españoles buscaron sin descanso en estas tierras de América. Sí, desde esa época colonial e incluso la precolombina ya se hablaba de "explotación" minera, hasta darse los primeros pasos formales sobre la mitad del siglo XIX y de la mano del propio Sarmiento. Supo demostrar de muy joven que con sus frecuentes lecturas de textos que llegaban sigilosamente a sus manos, habrá percibido con sumo entusiasmo la existencia de aquellos aventureros, naturalistas, incluso geógrafos y hasta científicos vinculados a ese universo cordillerano que él comenzaba a descubrir en esas excursiones obligadas, en busca de libertad y de supervivencia. Es que, nacido montañés en este San Juan, a pasos de la cordillera de los Andes, muy jovencito se vistió de minero aprendiendo de tantos locos por esa fiebre de la plata y el oro. Una de las primeras veces en Copiapó, Chile, y luego en nuestras montañas al pie de la precordillera andina.

Sarmiento comenzaba a desenmascarar para sí y para tantos más de sus comprovincianos y chilenos, que las montañas constituyen un ecosistema fundamental para la vida de nuestro planeta. A cada paso que daba en esos rudos caminos montado en su mula, conocía el entorno de exigencias y riesgos para quien intentaba explorarlos por aquello que ya se empezaba a llamar... minería. Esa minería, con dos siglos de diferencia y adaptada a estos tiempos, asistida de numerosas y renovadas tecnologías y conocimientos, es lo que vemos hoy al pie de los Andes. Por todo ello, y tal como lo ha adelantado DIARIO DE CUYO y su CUYO MINERO, en las tres jornadas citadas se podrá profundizar en las mejores acciones para esta industria generadora de nuevos negocios, acuerdos y puestos de trabajo, definiendo una formal agenda futura con proveedores, gobierno, inversores y comunidad. Además de discutir la nueva ley de desarrollo local minero y la actualización sobre proyectos mineros en la República Argentina.

Sin imaginarlo en detalles, naturalmente, en esto pensaba aquel joven Sarmiento que ya conocía lo que era picar montañas y, muy pronto, se ganaría el lugar de capataz de una mina, "mientras calzaba alpargatas, calzoncillo azul y camisa de algodón, rematando esta indumentaria con el característico gorro coloreado y una ancha faja de la que colgaba una enorme bolsa para provisiones". Imaginémoslo así, en medio de la montaña y diciendo en voz alta: "Aquí se pueden extraer millones de millones de cargas y, lo que, es más, ¡sin perjudicar a la agricultura, ni a las poblaciones, ni a los pastos, ni al entorno natural, ni excavar la tierra a grandes profundidades". ¡Increíble! Ya hablaba de proteger el "entorno natural", lo que hoy llamamos "ambiente" y sobre lo que se disertará también en la Expo San Juan Minera. Y él, probablemente influido por la Revolución Industrial que comenzaba a imprimir valor esencial a la naturaleza, ante al avance del progreso.

Estos detalles los cuenta en su "Recuerdos de Provincia", donde además destaca la vida de los trabajadores mineros, valorando la autenticidad, el trato humano y la fortaleza con cada montaña. Lo tuvo claro desde el primer día en que comenzó a mostrarse ante ese cautivante mundo de nuestras cadenas montañosas. Esos mismos macizos que hoy nos brindan noticias cada día más alentadoras y siempre en el marco del cuidado del ambiente y del agua como condición fundamental.