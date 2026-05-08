Mercosur: nuevos horizontes y desafíos

El 1 de mayo de 2026 entró en vigor provisionalmente el Acuerdo de Asociación entre el Mercosur y la Unión Europea, tras más de veinticinco años de negociaciones. Se trata de un instrumento internacional de naturaleza mixta, que combina un tratado de libre comercio con cooperación política y cláusulas de sostenibilidad ambiental. Su alcance lo convierte en uno de los acuerdos más ambiciosos firmados por el bloque sudamericano, tanto por la magnitud de los mercados involucrados como por la densidad normativa que introduce.

En términos comerciales, el acuerdo prevé la eliminación progresiva de aranceles en más del 90% del intercambio bilateral. Esto significa que productos agrícolas del Mercosur, tales como carne bovina, soja, azúcar, cítricos, entre otros, tendrán acceso preferencial al mercado europeo, mientras que manufacturas y bienes industriales de la Unión Europea ingresarán con menores barreras a Sudamérica. La liberalización se implementará de manera gradual, con plazos que oscilan entre diez y quince años según la sensibilidad de cada sector.

Desde el punto de vista jurídico supone un salto cualitativo, pero a la vez un desafío grande para el Mercosur, el cual ha sido históricamente criticado por su falta de institucionalidad supranacional y que ahora se someterá a un marco normativo más exigente y con mayor previsibilidad para los operadores económicos. El acuerdo incorpora reglas de origen claras, mecanismos de solución de controversias y disposiciones sobre propiedad intelectual, contratación pública y servicios.

Un aspecto novedoso es la inclusión de cláusulas ambientales y sociales. La Unión Europea exigió compromisos vinculados a la protección de bosques, la reducción de emisiones y el respeto a estándares laborales internacionales. Estas disposiciones, aunque generan resistencia en algunos sectores productivos, pueden funcionar como incentivo para modernizar la escena productiva del Mercosur. Sin embargo, también plantean interrogantes sobre la soberanía regulatoria de los Estados parte y el margen de maniobra para diseñar políticas internas.

En cuanto a la cooperación política, el acuerdo establece espacios de diálogo en materia de derechos humanos, democracia y gobernanza. Aunque estos capítulos no tienen la misma fuerza vinculante que los comerciales, refuerzan la idea de que la relación birregional trasciende lo económico y se proyecta hacia un esquema de asociación estratégica.

La Unión Europea exigió compromisos vinculados a la protección de bosques, la reducción de emisiones y el respeto a estándares laborales internacionales. Estas disposiciones, aunque generan resistencia en algunos sectores productivos, pueden funcionar como incentivo para modernizar la escena productiva del Mercosur. La Unión Europea exigió compromisos vinculados a la protección de bosques, la reducción de emisiones y el respeto a estándares laborales internacionales. Estas disposiciones, aunque generan resistencia en algunos sectores productivos, pueden funcionar como incentivo para modernizar la escena productiva del Mercosur.

Las proyecciones económicas son significativas, pues hablamos de estimaciones de crecimiento de PBI, creación de empleos vinculados al aumento del comercio y el posicionamiento de Sudamérica en el escenario mundial. Sin embargo, no todo es color de rosas, sino que hay que ser precavidos con el daño colateral que podrían sufrir las industrias locales, sobre todo las de Argentina y Brasil, ya que se terminarán enfrentando mano a mano con manufacturas europeas de quizás mayor calidad y menor costo. Por ello, el riesgo de desindustrialización post-acuerdo es real si no se implementan políticas de reconversión y apoyo a las PYMES, reviviendo viejos fantasmas argentos de la década de los 90.

En definitiva, el acuerdo Mercosur–UE constituye una oportunidad histórica para insertar al bloque en cadenas globales de valor y consolidar su perfil internacional. Pero también expone las debilidades estructurales de la integración regional: dependencia de exportaciones primarias, falta de diversificación productiva, escasa coordinación macroeconómica y ausencia de instituciones supranacionales fuertes. Esta opinión no es destructiva, sino que incita a enfrentar el desafío de transformar los beneficios potenciales en resultados concretos, evitando que la apertura se convierta en una mera liberalización unilateral que favorezca a unos pocos sectores en detrimento de los demás.

El futuro del Mercosur dependerá de su capacidad para aprovechar esta ventana de acceso a mercados europeos y, al mismo tiempo, fortalecer su cohesión interna. Solo así podrá dejar de ser un proyecto de integración incompleto y convertirse en un verdadero actor global con voz propia.