Los ministros de Producción de San Juan y Mendoza se reunieron con el presidente del INV

En la ciudad de Mendoza, autoridades de los gobiernos de Mendoza y San Juan , junto a representantes del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), mantuvieron un encuentro de trabajo con el objetivo de analizar el desarrollo de la cosecha 2026 y la evolución del mercado vitivinícola , tanto en producción como en exportaciones.

Del encuentro participaron el ministro de Producción de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu , el ministro de Producción de San Juan, Gustavo Fernández , el presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura, Carlos Tizio , y otros funcionarios de ambas provincias y del INV .

Durante la reunión se puso en valor el trabajo articulado entre ambas provincias, consolidando una agenda común para fortalecer la competitividad del sector vitivinícola, uno de los principales motores productivos de la región. En este sentido, ambos ministros destacaron la importancia de “ profundizar la coordinación entre Mendoza y San Juan para consolidar estrategias conjuntas que permitan mejorar la producción y ampliar la presencia en mercados internacionales ”.

Los participantes coincidieron en que la articulación regional resulta clave para enfrentar los desafíos del sector, especialmente en un contexto complejo para la actividad.

En relación con la cosecha 2026, se analizaron datos provisorios vinculados a la cosecha de uvas y a la elaboración vinos y mosto . Si bien aún resta completar la carga total de información, prevista hacia fines de mayo, los primeros indicadores permiten observar una tendencia clara.

En primer lugar, se confirma el pronóstico del INV con una cosecha total país inferior al 2025 del orden del 8%, con leves incrementos en San Juan y marcada caída en Mendoza.

Además, los funcionarios analizaron que ambas provincias han incrementado la proporción de mosto elaborado respecto del año anterior, una decisión estratégica orientada a equilibrar el mercado y mejorar las condiciones comerciales del sector.

Exportaciones en recuperación

Los datos provisorios del mercado externo reflejan señales positivas para la vitivinicultura argentina. En marzo de 2026, las exportaciones registraron un crecimiento del 18%, y se observa un incremento similar para abril, consolidando una tendencia de recuperación sostenida.

En términos interanuales, los envíos al exterior de vinos y mostos mostraron en abril un aumento del 21,9% en volumen, mientras que el mosto concentrado creció 33,9%, evidenciando una mejora significativa en la demanda internacional. Asimismo, el acumulado del primer cuatrimestre del año presenta un crecimiento del 17% en volumen total exportado y un incremento del 5,8% en el valor FOB, lo que refuerza las expectativas positivas para los próximos meses.

De acuerdo con el informe de abril de 2026, el crecimiento interanual del 21,9% en el volumen total de vinos estuvo impulsado principalmente por el desempeño del vino blanco (+69,8%) frente al vino color (+12,8%). En particular, se destacó el fuerte incremento de los envíos a granel (+82,7%), con un salto significativo en el vino blanco (+420,7%), mientras que el vino fraccionado mostró una suba más moderada (+4,7%).

En cuanto al acumulado del primer cuatrimestre, el volumen total exportado creció 17%, con un notable avance del vino blanco (+73,9%) y del mosto concentrado (+33,3%). Además, entre marzo y abril de 2026 se registró un aumento del 14,2% en el volumen total de vinos exportados, consolidando la tendencia positiva del sector.