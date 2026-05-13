Estación Belgrano: finalizó la primera etapa de puesta en valor

El Gobierno de la provincia completó las tareas de conservación preventiva e iluminación arquitectónica en el histórico edificio de 1887.

En la Estación Belgrano se llevó a cabo la "restauración de envolventes arquitectónicos" y trabajos de "iluminación de edificios patrimoniales"

El Gobierno de San Juan finalizó la primera etapa de las obras de conservación preventiva e iluminación arquitectónica en la Estación Belgrano. Estas acciones, articuladas entre diversas áreas ministeriales, buscan proteger y realzar la identidad histórica de este edificio emblemático, garantizando la preservación del patrimonio cultural.

Patrimonio y puesta en valor La intervención es parte de un plan integral de restauración que alcanza también a otros sitios icónicos como la Ex Escuela San Martín y el Pabellón Central del Hospital Dr. Guillermo Rawson. En el caso particular de la Estación Belgrano —un bien patrimonial construido en 1887 por ingenieros ingleses— los trabajos se centraron en la estabilización de patologías edilicias y el seguimiento técnico continuo.

Bajo criterios de mínima intervención, compatibilidad de materiales y reversibilidad, los equipos de la Dirección de Patrimonio Cultural, la Dirección de Recursos Energéticos y la Dirección de Mantenimiento y Obras Menores trabajaron sobre una superficie de 1.140 m². Las tareas incluyeron:

Limpieza y remoción de material deteriorado

Estabilización de superficies afectadas por la humedad

Reparación de revoques

Tratamiento de carpinterías

Pintura

Corrección de intervenciones previas con materiales inadecuados image

Además se realizó una preparación exhaustiva de las superficies para la instalación de una nueva iluminación arquitectónica. Este sistema está diseñado para resaltar los elementos lineales y la planta simétrica de la estación durante la noche, revalorizando el espacio público.