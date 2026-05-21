    • 21 de mayo de 2026 - 13:49

    Impactante hallazgo en Ruta 153: atraparon una combi con carne de guanaco y cuchillos de faena

    La Unidad Rural N° 4 y personal de Medio Ambiente realizaron un operativo en Pedernal y secuestraron carne de guanaco, elementos de faena y una Ford Transit.

    La Policía secuestró carne de guanaco durante un opertivo.

    La Policía secuestró carne de guanaco durante un opertivo.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Un impactante operativo contra la caza furtiva terminó con el secuestro de carne de guanaco, cuchillos de faena y una combi en la zona de Pedernal, sobre Ruta 153.

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    El procedimiento fue llevado adelante por efectivos de la Unidad Rural N° 4 junto a agentes de Medio Ambiente, quienes detuvieron la marcha de una Ford Transit blanca en la que se trasladaban tres hombres identificados como Suárez, Arriaga y Videla, de 65, 31 y 18 años.

    Durante la inspección del vehículo, los uniformados encontraron tres bolsas de arpillera que contenían carne y dos cuchillos utilizados presuntamente para tareas de faena.

    Según informaron fuentes policiales, al ser consultados por la procedencia de la carne, los ocupantes reconocieron que se trataba de guanaco, una especie protegida por la legislación vigente.

    Ante esta situación, intervino la UFI Genérica, que dispuso el secuestro inmediato de la carne, los elementos de faena y el rodado involucrado en el hecho.

    La causa fue caratulada como infracción a la Ley Nacional de Conservación de la Fauna N° 22.421 y quedó bajo la órbita del Dr. Mattar, quien continuará con la investigación para determinar las responsabilidades correspondientes.

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