Robo y abuso sexual en Concepción: dos imputados por el aberrante ataque, uno liberado y un menor prófugo

La investigación por el brutal caso de abuso sexual y robo ocurrido en Concepción avanzó este jueves con la audiencia de formalización contra dos imputados mayores de edad, mientras que un menor continúa prófugo y otro quedó a disposición de la Justicia de Menores.

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Los imputados son Agustín Emanuel Vila y otro de apellidos Narváez Córdova , que aún no fue identificado por las víctimas, por ende se tapa su rostro en las fotos de esta nota.

Vila ya protagonizó un hecho de similares características, pero solamente fue condenado por robo y quedó con libertad condicional , tras que su víctima no estuviera en condiciones de hacerse la pericia psicológica para probar el abuso, aunque sigue vinculado por ese delito en la UFI CAVIG.

Vila tiene una condena de tres años de cárcel en suspenso, por tal motivo, estaba en libertad.

Ambos habrían actuado junto a otros dos menores, uno quedó detenido y otro sigue prófugo , con pedido de captura por parte de la jueza de Menores, Julia Camus.

Cabe destacar que si bien hubo tres mayores de edad detenidos en la causa, uno fue liberado al no tener relación con el hecho. Se trata de Juan Valentín Tello Giménez, el hermano mayor del menor que está prófugo en este momento, revelaron fuentes del Ministerio Público Fiscal.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 11.44.57 Juan Valentín Tello Giménez quedó detenido porque en su casa encontraron el DNI de la mujer, madre de la familia víctima de la banda en el robo ocurrido en Concepción. Después se supo que la Policía buscaba a su hermano, un chico menor de edad.

Medidas coercitivas por los acusados del robo y abuso sexual en Concepción

Tras la audiencia, los fiscales coordinadores de la UFI Delitos contra la Propiedad, Claudia Salica y Cristian Catalano, detallaron en rueda de prensa que solicitaron una Investigación Penal Preparatoria de 12 meses y seis meses de prisión preventiva para los dos acusados mayores de edad, medida que fue concedida por el juez Pablo León.

Según explicó la Fiscalía, el hecho ocurrió durante la madrugada del sábado en una vivienda de Capital, donde varios individuos ingresaron por la fuerza y sorprendieron a las víctimas mientras dormían. En el lugar se encontraban una mujer mayor de edad, una menor de 13 y un niño de 8 años.

WhatsApp Image 2026-05-21 at 10.05.56 El cuerpo de investigadores de la UFI Delitos Contra la Propiedad: los fiscales coordinadores Claudia Salica, Cristian Catalano y los ayudantes fiscales Ignacio Domínguez y Verónica Prividera.

Los investigadores señalaron que las dos mujeres fueron víctimas de agresiones sexuales y de un violento sometimiento que se extendió por más de una hora. Además, los atacantes también robaron distintos efectos personales y pertenencias de la familia.

“La violencia desplegada fue de un nivel bastante sádico”, sostuvo Salica al describir el ataque, indicando además que hubo golpes y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo. “La violencia desplegada fue de un nivel bastante sádico”, sostuvo Salica al describir el ataque, indicando además que hubo golpes y agresiones físicas en distintas partes del cuerpo.

Las graves imputaciones

Los fiscales imputaron a los acusados por robo agravado por ser en poblado y en banda, uso de arma, escalamiento, abuso sexual gravemente ultrajante agravado, y abuso sexual con acceso carnal agravado. Las agravantes contemplan la participación de varias personas y el uso de armas durante el hecho.

La Fiscalía indicó que la expectativa de pena supera ampliamente los ocho años de prisión y podría superar los 20 años, debido al concurso real de delitos.

Cómo avanzó la investigación

Salica explicó que la causa comenzó a esclarecerse tras allanamientos realizados el mismo sábado, cuando los investigadores lograron identificar a los sospechosos.

En un primer momento había tres detenidos mayores de edad, aunque uno de ellos fue desvinculado posteriormente porque no se pudo acreditar su participación directa en el ataque. La sospecha surgió porque en su vivienda hallaron el DNI de una de las víctimas, aunque luego se corroboró que no aparecía en cámaras de seguridad ni existían pruebas firmes que lo ubicaran en la escena.

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Salica precisó que actualmente la investigación apunta a cuatro involucrados: dos mayores de edad, un menor detenido, y otro menor identificado por las iniciales TA, quien permanece prófugo y habría actuado como “campana” afuera de la vivienda.

Además, la fiscal confirmó que la ampliación de la denuncia y la declaración en Cámara Gesell de la menor fueron clave para ampliar las imputaciones y establecer que también la madre habría sido víctima de abuso sexual.