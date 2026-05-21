Estuvo vinculado a robos millonarios, ahora cayó por golpear y disparar contra un vecino por un engaño amoroso

La Justicia de San Juan condenó a Cristian Rodrigo Escalante a cumplir un año de prisión efectiva luego de hallarlo culpable por atacar brutalmente a un vecino con un arma de fuego en el interior del Asentamiento Río San Juan, en Santa Lucía .

Robo y persecución en Villa Hipódromo: detuvieron a un sujeto que había robado una moto

Robo y abuso sexual en Concepción: dos imputados por el aberrante ataque, uno liberado y un menor prófugo

La resolución se dio en el marco de un juicio abreviado realizado en la Sala 4, encabezado por la jueza Celia Maldonado de Alvarez. La investigación estuvo a cargo del fiscal Alejandro Mattar junto a la ayudante fiscal Rosana Rivero , mientras que la defensa fue ejercida por los abogados Mario Moran y Andrea Guzmán .

El violento episodio ocurrió el 30 de agosto de 2025 , cerca de las 18 , cuando el damnificado se encontraba en un kiosco próximo a su vivienda dentro del mencionado asentamiento. Según la investigación judicial, Escalante, vecino de la víctima, lo interceptó y le pidió que lo acompañara hasta su domicilio para conversar .

Una vez allí, el agresor le indicó que esperara en la puerta, simuló ingresar a la vivienda y luego regresó empuñando una pistola gris con la inscripción “Policía Federal”. En ese momento efectuó un disparo hacia los pies del hombre sin alcanzarlo .

La situación se volvió todavía más grave cuando el acusado le apuntó directamente a la cabeza e intentó dispararle nuevamente, aunque el proyectil no salió. Acto seguido comenzó a golpearlo con la culata del arma, provocándole lesiones en la cabeza, brazos y manos .

De acuerdo con el relato incorporado en la causa, Escalante volvió a cargar el arma y efectuó otro disparo que rozó el brazo izquierdo de la víctima. La intervención de vecinos permitió que el damnificado escapara y regresara a su casa.

Sin embargo, el agresor lo siguió hasta la vivienda y allí volvió a iniciarse una pelea en el patio delantero, que terminó cuando intervino la pareja de la víctima y Escalante decidió retirarse.

image Escalante, en una de sus tantas caídas en la Policía.

Posteriormente, el damnificado y su pareja fueron hasta la casa de la novia del acusado para pedir explicaciones. Según consta en el expediente, la mujer manifestó que Escalante llevaba varios días consumiendo cocaína y que había inventado una supuesta infidelidad entre ella y la víctima.

Tras la denuncia, efectivos policiales realizaron recorridas en la zona hasta localizar al sospechoso, quien fue detenido. Durante los rastrillajes en un terreno baldío encontraron el arma de fuego y una vaina servida.

La jueza resolvió condenar a Escalante a seis meses de prisión efectiva por los delitos de lesiones leves y amenazas agravadas por el uso de arma, ambos en concurso real. Además, ordenó unificar esa pena con otra condena previa de seis meses dictada el 29 de abril de 2026.

De esta manera, el imputado deberá cumplir una pena única de un año de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial. También continuará detenido con prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme.

Los antecedentes de Escalante, dos por robos millonarios

Con múltiples antecedentes por delitos contra la propiedad, episodios violentos y causas vinculadas a armas de fuego, Escalante volvió a quedar en el centro de la escena judicial en San Juan. El delincuente, oriundo de Alto de Sierra, suma condenas, detenciones y hasta una fuga de una dependencia policial, según distintos expedientes y publicaciones periodísticas.

El acusado fue vinculado a millonarios hechos contra la propiedad, entre ellos el robo de una caja fuerte con alrededor de 10 millones de pesos en Pocito.

También aparece mencionado en investigaciones por otros golpes delictivos resonantes. Uno de ellos fue el robo de unos 3 millones de pesos a un frigorífico de Concepción, maniobra que, según la pesquisa, habría sido planificada tras una visita previa al comercio simulando ser cliente.

Otro de los episodios que más repercusión generó fue una balacera ocurrida en Alto de Sierra Este. En ese caso, Escalante fue señalado como el autor de disparos que dejaron herido a un vecino en el rostro, brazos y manos. Tras un operativo policial fue detenido por personal de la Brigada y de la Comisaría 5ª.

El prontuario delictivo de Escalante incluye además una fuga de una dependencia policial junto a otro detenido, situación que agravó aún más su perfil ante la Justicia y las fuerzas de seguridad.

En distintas causas, su nombre quedó asociado a hechos de extrema violencia, uso de armas y reiterados delitos contra la propiedad, convirtiéndose en un viejo conocido para la Policía de San Juan y los tribunales provinciales.