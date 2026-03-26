    • 26 de marzo de 2026 - 19:42

    La UNSJ sale a los departamentos: talleres gratuitos para aprender artes y oficios

    La Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de San Juan lanzó sus propuestas anuales en Pocito, Valle Fértil, 25 de Mayo, Rawson y Capital.

    Algunos talleres de la UNSJ son: Tejido,&nbsp; en 25 de Mayo; folclore, en Pocito y tallado, en Valle Fértil.

    Algunos talleres de la UNSJ son: Tejido,  en 25 de Mayo; folclore, en Pocito y tallado, en Valle Fértil.

    Foto:

    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, a través de su Dirección de Cultura abrió las inscripciones para su agenda de talleres anuales. Bajo la premisa de una universidad "en territorio", la oferta se despliega en diversos departamentos: Pocito, Valle Fértil, 25 de Mayo, Rawson y Capital.

    Leé además

    El Requiem de Mozart, la Sinfónica y el Coro Vocacional de la FFHA (UNSJ), en la Catedral; una confluencia única. 

    Imperdible: el Réquiem de Mozart llega a la Catedral de San Juan
    Desde el 30 de marzo comienza a funcionar el comedor del CUIM de la Universidad Nacional de San Juan.

    Buenas noticias para alumnos de la UNSJ: el 30 reabre el comedor del CUIM

    Todas son talleres gratuitos y están diseñadas para que cualquier vecino, sin importar su formación previa, pueda sumarse a aprender y compartir. Además, la UNSJ tiene otros talleres de cultura, que van desde artes visuales a idioma, con cupo limitado.

    Acá te dejamos toda la info para que sepas cuáles son y cómo ser parte.

    1. El ritmo de la tierra en Pocito

    El folclore se adueña de las tardes pocitanas. El equipo integrado por Gonzalo Chirino, Vanesa Gómez y Celeste Brizuela estará al frente de este espacio de danza y tradición.

    • ¿Dónde? Espacio comunitario de la Asociación Civil Retamo (Callejón Sancassani S/N)
    • ¿Cuándo? Martes y jueves, de 19 a 22 h
    • Inscripciones: 2645221754

    image
    Folclore, en Pocito

    Folclore, en Pocito

    2. Oficio y madera en Valle Fértil

    En una apuesta por los saberes artesanales, el maestro Armando Elizondo dictará un taller de tallado a mano en madera y fabricación de herramientas. Esta iniciativa, realizada en conjunto con el municipio vallisto, busca rescatar técnicas manuales de gran valor patrimonial.

    • ¿Dónde? Taller “Don Baro” (Ruta 511, Baldes de las Chilcas)
    • ¿Cuándo? Jueves de 16 a 20 h
    • Inscripciones: 2645449435

    3. Hilando historia en 25 de Mayo

    La recuperación del tejido ancestral en telar llega al departamento del este bajo la guía de Marina Aguirre. En cogestión con la Municipalidad de 25 de Mayo, el taller invita a reconectar con las raíces textiles de la región.

    • ¿Dónde? Casa de la Cultura (Ramón Barrera y 25 de Mayo).
    • ¿Cuándo? Sábados de 14 a 18 hs.
    • Inscripciones: Presencial en la Casa de la Cultura (8 a 12 hs) o al 2644407291

    4. Escenarios para la integración en Capital

    El teatro inclusivo toma protagonismo de la mano de la docente Graciela Vega. Esta propuesta busca generar un espacio de expresión artística donde la diversidad sea el motor creativo, funcionando en dos puntos clave de la ciudad.

    • Lunes: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) de 16 a 18 h
    • Miércoles: Edificio Central de la UNSJ (Mitre 396 este) de 16 a 18 h
    • Inscripciones: 2644606316

    5- El teatro se siente en Rawson

    El Taller de Teatro Universitario (TTU) regresa al escenario del Teatro Oscar Kummel en una propuesta de cogestión con la Municipalidad de Rawson y el Centro de Vinculación Universitaria local. Bajo la dirección de las docentes Gema Arias y María Carrizo, se divide en dos niveles:

    • Nivel Principiantes: Lunes de 19 a 21 h (Inicia el 6 de abril). Ideal para quienes no tienen experiencia previa
    • Nivel Avanzados: Lunes de 21 a 23 h (Inicia el 6 de abril). Destinado a personas con recorrido teatral
    • ¿Dónde? Teatro Oscar Kummel (Rawson)
    • Inscripciones presenciales: jueves 26 y viernes 27 de marzo, de 9 a 12 h, en el hall del Edificio Central de la UNSJ (Mitre 396 este)
    image
    Teatro, en el Kummel, Rawson

    Teatro, en el Kummel, Rawson

    Más talleres para abril

    Además, la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ ofrece otros talleres anuales, con cupos limitados. Las inscripciones para estas 4 propuestas serán de forma presencial (únicamente) y hay tiempo hasta hoy, viernes 27 de marzo, de 9:00 a 12:00 h, en hall de Edificio Central UNSJ (Mitre 396 este). Para consultas, escribir al e-mail [email protected]

    • Artes Visuales: Taller de Dibujo y Pintura, dictado por la profesora Adriana Guajardo.

    • Danza: Clases de Tango y Folclore, bajo la dirección de Federico Heredia.

    • Letras: Taller Literario a cargo de Damián López, docente de la Editorial UNSJ.

    • Idiomas: Inglés para conversar (Niveles 1 y 2), coordinado por Fernando Raimundo. Cabe destacar que esta última propuesta tiene un arancel específico y el primer cuatrimestre debe abonarse completo, en efectivo, al momento de inscribirse.

    LAS MAS LEIDAS

    Te puede interesar

    Contra el director del Coro Universitario disparó José Domingo Petracchini, quien contó que lo puso en funciones hace más de una década, de manera provisoria y pidiendo un llamado a concurso que, aseguró, fue cajoneado.

    Conflicto en el Coro Universitario: José Domingo Petracchini salió al cruce de Jorge Romero

    estirando hasta el ultimo peso, la estrategia de la unsj para avanzar en obras con presupuesto acotado

    "Estirando hasta el último peso", la estrategia de la UNSJ para avanzar en obras con presupuesto acotado

    Jorge Romero, director del Coro Universitario, dijo que las autoridades de la FFHA le pidieron dar un paso al costado por las tensiones que hay en la agrupación

    Crisis en el Coro Universitario: Jorge Romero rompió el silencio tras el llamado a concurso de la UNSJ

    Museo Tornambé

    El Museo Tornambé y un regreso histórico: con cara renovada, abre sus puertas tras estar tres años cerrado