La UNSJ sale a los departamentos: talleres gratuitos para aprender artes y oficios

La Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ, a través de su Dirección de Cultura abrió las inscripciones para su agenda de talleres anuales. Bajo la premisa de una universidad "en territorio", la oferta se despliega en diversos departamentos: Pocito, Valle Fértil, 25 de Mayo, Rawson y Capital.
Todas son talleres gratuitos y están diseñadas para que cualquier vecino, sin importar su formación previa, pueda sumarse a aprender y compartir. Además, la UNSJ tiene otros talleres de cultura, que van desde artes visuales a idioma, con cupo limitado.
Acá te dejamos toda la info para que sepas cuáles son y cómo ser parte.
1. El ritmo de la tierra en Pocito
El folclore se adueña de las tardes pocitanas. El equipo integrado por Gonzalo Chirino, Vanesa Gómez y Celeste Brizuela estará al frente de este espacio de danza y tradición.
¿Dónde? Espacio comunitario de la Asociación Civil Retamo (Callejón Sancassani S/N)
¿Cuándo? Martes y jueves, de 19 a 22 h
Inscripciones: 2645221754
2. Oficio y madera en Valle Fértil
En una apuesta por los saberes artesanales, el maestro Armando Elizondo dictará un taller de tallado a mano en madera y fabricación de herramientas. Esta iniciativa, realizada en conjunto con el municipio vallisto, busca rescatar técnicas manuales de gran valor patrimonial.
¿Dónde? Taller “Don Baro” (Ruta 511, Baldes de las Chilcas)
¿Cuándo? Jueves de 16 a 20 h
Inscripciones: 2645449435
3. Hilando historia en 25 de Mayo
La recuperación del tejido ancestral en telar llega al departamento del este bajo la guía de Marina Aguirre. En cogestión con la Municipalidad de 25 de Mayo, el taller invita a reconectar con las raíces textiles de la región.
¿Dónde? Casa de la Cultura (Ramón Barrera y 25 de Mayo).
¿Cuándo? Sábados de 14 a 18 hs.
Inscripciones: Presencial en la Casa de la Cultura (8 a 12 hs) o al 2644407291
4. Escenarios para la integración en Capital
El teatro inclusivo toma protagonismo de la mano de la docente Graciela Vega. Esta propuesta busca generar un espacio de expresión artística donde la diversidad sea el motor creativo, funcionando en dos puntos clave de la ciudad.
Lunes: Centro Cultural Conte Grand (San Luis y Las Heras) de 16 a 18 h
Miércoles: Edificio Central de la UNSJ (Mitre 396 este) de 16 a 18 h
El Taller de Teatro Universitario (TTU) regresa al escenario del Teatro Oscar Kummel en una propuesta de cogestión con la Municipalidad de Rawson y el Centro de Vinculación Universitaria local. Bajo la dirección de las docentes Gema Arias y María Carrizo, se divide en dos niveles:
Nivel Principiantes: Lunes de 19 a 21 h (Inicia el 6 de abril). Ideal para quienes no tienen experiencia previa
Nivel Avanzados: Lunes de 21 a 23 h (Inicia el 6 de abril). Destinado a personas con recorrido teatral
¿Dónde? Teatro Oscar Kummel (Rawson)
Inscripciones presenciales: jueves 26 y viernes 27 de marzo, de 9 a 12 h, en el hall del Edificio Central de la UNSJ (Mitre 396 este)
Más talleres para abril
Además, la Dirección de Cultura de la Secretaría de Extensión Universitaria de la UNSJ ofrece otros talleres anuales, con cupos limitados. Las inscripciones para estas 4 propuestas serán de forma presencial (únicamente) y hay tiempo hasta hoy, viernes 27 de marzo, de 9:00 a 12:00 h, en hall de Edificio Central UNSJ (Mitre 396 este). Para consultas, escribir al e-mail [email protected]
Artes Visuales: Taller de Dibujo y Pintura, dictado por la profesora Adriana Guajardo.
Danza: Clases de Tango y Folclore, bajo la dirección de Federico Heredia.
Letras: Taller Literario a cargo de Damián López, docente de la Editorial UNSJ.
Idiomas: Inglés para conversar (Niveles 1 y 2), coordinado por Fernando Raimundo. Cabe destacar que esta última propuesta tiene un arancel específico y el primer cuatrimestre debe abonarse completo, en efectivo, al momento de inscribirse.