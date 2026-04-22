    • 22 de abril de 2026 - 20:24

    El sindicato docente la UNSJ sacó la carpa de los preuniversitarios y hablará de "soberanía alimentaria" y "disidencias sexuales"

    El SIDUNSJ comunicó una serie de charlas bajo la modalidad de protesta por el desfinanciamiento de la universidad pública y la precarización del trabajo de los profesores. Será en la exestación de ferrocarriles General Belgrano.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Tal como adelantó DIARIO DE CUYO, el Sindicato de Docentes de la UNSJ (SIDUNSJ) levantará una nueva carpa de protesta por el desfinanciamiento de la universidad pública y la precarización del salario de los profesores. La actividad será el jueves 23 de abril de 10 a 19. Tiene programadas charlas sobre la temática universitaria y también sobre soberanía alimentaria y disidencias sexuales.

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    La nueva carpa, de acuerdo a la información que difundió el propio sindicato, está fuera de los institutos preuniversitarios. Será trasladada a la exestación de ferrocarriles General Belgrano, en los jardines del Museo de Ciencias Naturales. Es una diferencia notoria respecto a la anterior carpa, que levantó revuelo en los padres autoconvocados que denunciaron adoctrinamientos en las escuelas de la UNSJ.

    La decisión de montar la estructura en el interior de uno de los edificios educativos -el que comparten la Escuela de Comercio y la Escuela Industrial- detonó la reacción de los padres. “Nos encontramos con una carpa en el medio de la escuela con niños tomando clases de situaciones gremiales y monetarias que les afectan a los docentes. Es un descaro total”, contó, en ese momento, una madre, en diálogo con DIARIO DE CUYO, bajo condición de anonimato.

    Luego la secretaria General del SIDUNSJ, Guadalupe Aguiar, dijo en Radio Colón que el descontento era de un grupo "muy minoritario" de padres. Y explicó que la carpa “es una forma de visibilizar la distribución de la universidad pública en el territorio y el valor que tiene su funcionamiento”. Y agregó: “Abrimos la convocatoria a docentes para actividades pedagógicas; por eso la carpa es itinerante, porque la universidad está dispersa en distintas sedes y departamentos”.

    De manera que ahora, con la nueva ubicación, no habrá polémica por la carpa. Según la información, la actividad contará con charlas y exposiciones a cargo del sindicato y de las facultades. La primera se titula ”¿A quién le importa la universidad?”, otra tiene como nombre ”Papel y tinta: croquis urbano, ilustración botánica y pintura con tintas de flora local” y una de las últimas es ”Las disidencias sexuales frente a la avanzada contra nuestros derechos”.

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