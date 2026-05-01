    • 1 de mayo de 2026 - 06:00

    Dolor en la UNSJ por la muerte del ingeniero Oscar Mario Fernández

    Fue decano de la Facultad de Ingeniería y un referente clave en la formación académica y técnica de San Juan. Destacaron su trayectoria y su calidad humana.

    Oscar Mario Fernández.
    Oscar Mario Fernández.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    La comunidad universitaria de San Juan atraviesa un profundo pesar tras confirmarse el fallecimiento del Esp. Ing. Oscar Mario Fernández, quien fuera decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de San Juan y una de las figuras más influyentes de la institución.

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    Desde la unidad académica informaron la noticia con gran conmoción y destacaron la extensa trayectoria de Fernández, que comenzó como estudiante y se consolidó con los años como graduado, docente e investigador.

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    A lo largo de su carrera, ocupó roles clave para el desarrollo académico y técnico de la provincia. Se desempeñó como subjefe de la Escuela de Ingeniería de Caminos de Montaña, luego como vicedecano y finalmente como decano de la Facultad de Ingeniería.

    Sus colegas y alumnos lo recuerdan no solo por su capacidad profesional, sino también por su fuerte compromiso con la universidad pública y su calidez humana, cualidades que dejaron una huella profunda en generaciones de estudiantes.

    Desde la institución expresaron sus condolencias a familiares, amigos y a toda la comunidad universitaria, y remarcaron que su labor honró a la casa de estudios en cada etapa de su vida.

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