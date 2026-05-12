    • 12 de mayo de 2026 - 10:46

    Dos delincuentes, entre ellos un menor, saltaron una medianera para robar y terminaron detenidos

    Los sospechosos fueron arrestados por personal policial luego de una persecución.

    Detenidos.

    Detenidos.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas durante la madrugada de este martes acusadas de intentar robar en una vivienda del departamento Chimbas. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Motorizada N° 5 con apoyo de personal de Subcomisaría Cipolletti, luego de que se alertara sobre dos sujetos que escapaban desde el Barrio Pedregal hacia el Barrio 7 Conjunto 2.

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    Posteriormente, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien denunció que ambos habían ingresado a su vivienda ubicada en el Barrio Conjunto XIII tras saltar la pared medianera. Los sospechosos intentaron sustraer un ventilador, el motor de un aire acondicionado y una bicicleta, aunque finalmente fueron aprehendidos antes de concretar el robo.

    El ayudante fiscal Andrés Cerutti, de la UFI Flagrancia, dispuso el inicio del procedimiento especial de flagrancia por los delitos de robo agravado por escalamiento, violación de domicilio y participación de un menor, todo en concurso real. En tanto, por disposición del secretario del Juzgado de Menores, Carlos Ponce, el adolescente fue trasladado al Centro de Admisión y Derivación (CAD).

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