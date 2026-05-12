Dos delincuentes, entre ellos un menor, saltaron una medianera para robar y terminaron detenidos

Dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron detenidas durante la madrugada de este martes acusadas de intentar robar en una vivienda del departamento Chimbas. El procedimiento fue realizado por efectivos de la Motorizada N° 5 con apoyo de personal de Subcomisaría Cipolletti, luego de que se alertara sobre dos sujetos que escapaban desde el Barrio Pedregal hacia el Barrio 7 Conjunto 2.

Tras un rastrillaje por la zona, los uniformados lograron interceptarlos en la intersección de calle Centenario y 2 de Septiembre. Allí identificaron a un joven de apellido De La Fuente, de 22 años, y a un adolescente de 16 años.

Posteriormente, los efectivos entrevistaron a la damnificada, quien denunció que ambos habían ingresado a su vivienda ubicada en el Barrio Conjunto XIII tras saltar la pared medianera. Los sospechosos intentaron sustraer un ventilador, el motor de un aire acondicionado y una bicicleta, aunque finalmente fueron aprehendidos antes de concretar el robo.