    • 26 de abril de 2026 - 08:31

    El álbum de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026 llega gratis con Diario de Cuyo: cómo conseguirlo

    El album del Mundial de Fútbol 2026 se entregará gratis con el ejemplar de Diario de Cuyo el domingo 10 de mayo.

    Diario de Cuyo entregará gratis el 10 de mayo el álbun de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.

    Diario de Cuyo entregará gratis el 10 de mayo el álbun de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.

    Foto:

    La pasión por la Scaloneta y el coleccionismo vuelve a San Juan. El próximo domingo 10 de mayo, los lectores de Diario de Cuyo recibirán un regalo excepcional: el álbum oficial de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026 de forma gratuita con la compra del ejemplar.

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    Las imágenes de los jugadores de la Scaloneta en las páginas del nuevo álbun oficial de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.

    Las imágenes de los jugadores de la Scaloneta en las páginas del nuevo álbun oficial de figuritas Panini del Mundial de Fútbol 2026.

    En un contexto donde se estima que el valor de mercado del álbum oficial (con licencia FIFA de la histórica firma Panini) rondará entre los $12.000 y $15.000, la propuesta del diario local representa un beneficio económico directo para el bolsillo de los sanjuaninos.

    Para esa edición especial del 10 de mayo, el precio del ejemplar de Diario de Cuyo tendrá un ajuste temporal: pasará de los $2.800 habituales a un valor que no superará los $4.000, permitiendo a los fanáticos ahorrar más de $10.000 en el inicio de su colección.

    Cronograma de entrega: álbum y 8 figuritas gratis

    La estrategia de lanzamiento no termina con el álbum. Para incentivar el llenado del libro coleccionista, Diario de Cuyo ha dispuesto un calendario de entregas gratuitas de figuritas:

    • Domingo 10 de mayo: Entrega gratuita del Álbum Oficial 2026.
    • Martes 12 de mayo: Primera plancha de 4 figuritas gratis con el diario.
    • Jueves 14 de mayo: Segunda plancha de 4 figuritas gratis con el diario.

    A partir de allí, la venta de los paquetes quedará en manos de los canillitas de toda la provincia. Cabe destacar que para comprar los paquetes de figuritas en los puestos de diarios no será requisito obligatorio adquirir el ejemplar del día.

    Detalles del Álbum Panini 2026

    La edición de este año es particularmente especial, ya que será la primera con el formato extendido de la Copa del Mundo. Entre sus características principales destacan:

    • 48 selecciones participantes.
    • 112 páginas a todo color.
    • 980 figuritas totales para completar la colección.
    • Joyas de colección: Incluye la esperada figurita "GOLD" de Lionel Messi, el objeto de deseo de todos los coleccionistas del mundo.

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