    • 8 de junio de 2026 - 12:49

    Cuánto cuesta la camiseta oficial que usará la Selección Argentina en el Mundial 2026: precios de la versión "fan" y "jugador"

    La prenda mantiene las clásicas franjas albicelestes, aunque incorpora un degradé de tres tonos de celeste que simboliza los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022

    Cuánto cuesta la camiseta titular que usará la Selección Argentina en el Mundial 2026: precios de la versión fan y jugador

    Cuánto cuesta la camiseta titular que usará la Selección Argentina en el Mundial 2026: precios de la versión "fan" y "jugador"

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    La Selección Argentina ya tiene definida la indumentaria con la que defenderá la corona en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá. La marca Adidas presentó oficialmente la camiseta titular en noviembre del año pasado con un diseño que combina historia, innovación y homenaje. La prenda mantiene las clásicas franjas albicelestes, aunque incorpora un degradé de tres tonos de celeste que simboliza los títulos obtenidos en 1978, 1986 y 2022. Además, suma detalles dorados vinculados a la tercera estrella conseguida en Qatar.

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    En la parte trasera del cuello aparece la inscripción "1893", en referencia al año de fundación de la AFA, mientras que el escudo de campeón del mundo y otros detalles dorados refuerzan el homenaje a la conquista de Qatar. Bajo el lema "El legado continúa", la nueva indumentaria fue presentada con Lionel Messi como principal figura de campaña, acompañado por jugadores como Julián Álvarez, Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister y Cristian "Cuti" Romero.

    El modelo formó parte de una colección de Adidas que incluye los nuevos uniformes de 22 selecciones nacionales, entre ellas Alemania, Italia, España, México, Japón y Colombia. "Diseñar los uniformes para la Copa Mundial 2026 fue un proceso de honrar la identidad de cada nación mientras empujamos los límites de la innovación", explicó Thomas Mace, vicepresidente de diseño de la empresa alemana de ropa y calzado deportivo.La nueva camiseta de la Selección Argentina se puede conseguir a través de la página oficial de Adidas y tiendas seleccionadas. Confeccionada con tecnología CLIMACOOL y HEAT.RDY, diseñada para mejorar la transpirabilidad y el rendimiento, la prenda combina innovación textil con los detalles clásicos de la "Scaloneta".

    El precio es de $149.999 para la versión "fan" (réplica para hinchas) y de $219.999 para la versión "jugador", idéntica a la que utilizan los futbolistas en la cancha. Además, la marca de las tres tiras dispuso un valor de $249.999 para la variante manga larga y el mismo monto para la versión jugador estampada con el número 10 de Messi.

    La de arquero, de color negro con las tres franjas celestes y detalles en la parte inferior, se vende a $219.999, mientras que la versión femenina se comercializa a $139.999. También hay modelos infantiles desde $109.999. Toda la colección se completa con shorts, medias y camperas de entrenamiento.

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